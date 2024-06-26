ΟΗΕ: Ένας πιθανός πόλεμος στον Λίβανο θα είναι «σκηνικό αποκάλυψης»

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς δήλωσε σήμερα ότι ανησυχεί για πιθανή εξάπλωση του πολέμου της Γάζας σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες αρωγής προετοιμάζονται κατάλληλα για το ενδεχόμενο αυτό.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι μια εξάπλωση στον Λίβανο, του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, θα αποτελέσει "ενδεχομένως ένα σκηνικό αποκάλυψης".

"Το βλέπω αυτό σαν τη σπίθα που θα πυροδοτήσει την ένταση. Θα είναι ενδεχομένως ένα σκηνικό αποκάλυψης", προειδοποίησε από τη Γενεύη μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Μάρτιν Γκρίφιθς, του οποίου η θητεία λήγει στο τέλος του μήνα.

Οι ενδεχόμενες συνέπειες είναι "απρόβλεπτες", πρόσθεσε.

Μια σύγκρουση που θα εμπλέκει τον Λίβανο, "θα φθάσει στη Συρία... θα φθάσει και στα άλλα" εδάφη της περιοχής, δήλωσε.

"Αυτό θα έχει προφανώς συνέπειες στη Γάζα, και προφανώς θα έχει έναν αντίκτυπο στη Δυτική Όχθη", δήλωσε. "Είναι πολύ ανησυχητικό".

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα πριν από εννέα μήνες "μας έδειξε έναν νέο βαθμό τραγωδίας και ωμότητας", πρόσθεσε.

"Ωστόσο όλοι μας φοβόμασταν ότι αυτό μπορεί να είναι η αρχή".

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, οδήγησε σε βίαια επεισόδια στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου σημειώνονται σχεδόν καθημερινά ανταλλαγές πυρών μεταξύ της Χεζμπολάχ, συμμάχου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, και του ισραηλινού στρατού.

Η Δυτική Όχθη, όπου η διεθνώς αναγνωρισμένη Παλαιστινιακή Αρχή ασκεί περιορισμένη διοίκηση υπό την ισραηλινή κατοχή, έχει ήδη υποστεί τις χειρότερες ταραχές εδώ και δεκαετίες παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα, έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε το μέτωπο με τον Λίβανο σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Χαμάς την επομένη της επίθεσης του παλαιστινιακού κινήματος την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 1.195 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει ισραηλινών επίσημων στοιχείων.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 116 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι, εκ των οποίων 42 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία μετρά έως σήμερα 37.718 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

