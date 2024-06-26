Μέτωπο και με τη Βουλγαρία έχει ανοίξει η νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας, με τη Σόφια να κατηγορεί τα Σκόπια για καταπάτηση των δικαιωμάτων της βουλγαρικής μειονότητας.



Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας επέκρινε έντονα την Τετάρτη τη νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, χαρακτηρίζοντας τις προθέσεις της ως «απαράδεκτες» επειδή αρνείται να τηρήσει διεθνείς δεσμεύσεις και συμφωνίες. Η σκληρή ανακοίνωση ακολουθεί τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Χριστιάν Μιτσκόσκι, που υποδηλώνει την επιθυμία να επαναδιαπραγματευτεί το διαπραγματευτικό πλαίσιο με τη Βουλγαρία σχολιάζει πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.



Σε επίσημη δήλωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας καταδίκασε τη στάση της Βόρειας Μακεδονίας για τη διασφάλιση δικαιωμάτων και ελευθεριών ισότιμα σε όλους τους πολίτες της, μεταξύ άλλων μέσω συνταγματικών τροποποιήσεων που αφορούν τις γειτονικές χώρες.

«Σαφή βήματα για τη Βόρεια Μακεδονία»

Το βουλγαρικό υπουργείο υπογράμμισε «την ευρωπαϊκή συναίνεση που επιτεύχθηκε το 2022 μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία περιγράφει σαφή βήματα για την προώθηση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της χώρας».

Υπογραμμίζοντας την αρχή της ομοφωνίας στη διεύρυνση της ΕΕ, όπως κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικατοπτρίζεται σε προηγούμενες και συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις διεύρυνσης, η Βουλγαρία προειδοποιεί ότι το να ανοίξουν εκ νέου συζητήσεις για παγιωμένες διεθνείς δεσμεύσεις «θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόοδο προς τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ».



Η βουλγαρική κυβέρνηση εξέφρασε ανησυχίες ότι οι τρέχουσες πολιτικές της Βόρειας Μακεδονίας κινδυνεύουν να γυρίσουν πίσω τις σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες και θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ. Τόνισε ότι η Σόφια θεωρεί οποιαδήποτε απόκλιση από τις διεθνείς δεσμεύσεις και συμφωνίες ως ασυμβίβαστη με την πρόοδο στην ευρωπαϊκή πορεία. Το βουλγαρικό ΥΠΕΞ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Σοφίας, που υποστηρίζεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, όπως διατυπώνεται στην απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της χώρας της 24ης Ιουνίου 2022.



«Αυτή η απόφαση αντικατοπτρίζει την υποστήριξη των Βούλγαρων πολιτών στις φιλοδοξίες ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ που εξαρτάται από την τήρηση των υψηλότερων προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πιστή εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων». Το βουλγαρικό ΥΠΕΞ διαμηνύει ότι αυτή η εθνική στάση θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στα Σκόπια.



Η απάντηση της βουλγαρικής κυβέρνησης υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι η Βόρεια Μακεδονία θα τηρεί τις συμφωνημένες αρχές και υποχρεώσεις, προειδοποιώντας ότι η απόκλιση από αυτές τις δεσμεύσεις κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει τις σχέσεις και να καθυστερήσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

«Δεν θα γονατίσουμε»

Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι η Βόρεια Μακεδονία δεν θα υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις ούτε θα θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχία της. «Δεν θα γονατίσουμε μπροστά στη Βουλγαρία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μίτσκοσκι. Επέκρινε «παλαιότερες πρακτικές υποχώρησης σε εξωτερικές απαιτήσεις και υπογραφής συμφωνιών που, κατά την άποψή του, «δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του μακεδονικού λαού». Τόνισε τη σημασία του αμοιβαίου σεβασμού και του εποικοδομητικού διαλόγου για την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας.



Ο Βούλγαρος πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ είχε καταγγείλει νωρίτερα την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, κατηγορώντας την για απροθυμία να αναγνωρίσει την ύπαρξη βουλγαρικής ταυτότητας και γλώσσας στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

