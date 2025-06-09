Δημοψηφίσματα- Ιταλία: Ξεκάθαρη κρίση Δημοκρατίας, είπε ο γραμματέας του Cgil

Το τελικό ποσοστό της προσέλευσης σε ό,τι αφορά τα πέντε δημοψηφίσματα για τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν χθες και σήμερα οι Ιταλοί πολίτες είναι 30,6%.

«Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο, στην Ιταλία υπάρχει ξεκάθαρη κρίση της δημοκρατίας. Ήταν μια σημαντική εμπειρία αφού το ένα τρίτο της χώρας πήγε στις κάλπες και επανάφερε ως κεντρικό ζήτημα, τα δικαιώματα των εργαζομένων», δήλωσε ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, γραμματέας του κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil.

«Είναι σαφές ότι δεν ξεπεράστηκε το 50% της συμμετοχής και ότι το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων είναι άκυρο. Ψήφισαν, όμως, σχεδόν δεκαπέντε εκατομμύρια πολίτες και πρόκειται για αριθμό μεγαλύτερο από εκείνο των ψήφων που έλαβε η Τζόρτζια Μελόνι», τόνισαν οι επικεφαλής της Ιταλικής Αριστεράς και των οικολόγων, Νικόλα Φρατογιάννι και 'Αντζελο Μπονέλι.

«Τα θέματα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ιθαγένειας για τους ξένους πολίτες που ζουν μόνιμα στη χώρα μας είναι βασικής σημασίας για μια προοδευτική πολιτική δύναμη. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη στο κοινοβούλιο, με όλες τις προτάσεις μας», υπογράμμισε από την πλευρά της η γραμματέας του «Δημοκρατικού Κόμματος» Έλι Σλάιν, η οποία κατηγόρησε τις κυβερνητικές δυνάμεις για «πολιτικό μποϊκοτάζ της συγκεκριμένης ψήφου».

Εντελώς διαφορετικής άποψης ο πρόεδρος της Γερουσίας και από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», Ινιάτσιο Λα Ρούσα, σύμφωνα με τον οποίο «μετά τα δημοψηφίσματα αυτά, η λεγόμενη ευρεία συμμαχία των δυνάμεων της αντιπολίτευσης έχει πεθάνει οριστικά» ενώ «τα θέματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα δεν λύνονται με δημοψηφίσματα αλλά συζητώντας στο κοινοβούλιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

