Βρετανοί κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Δύο Βρετανοί, μεταξύ των οποίων ένας πρώην ερευνητής που εργαζόταν σε έναν υψηλόβαθμο Βρετανό βουλευτή, δήλωσαν αθώοι, ως προς την κατηγορία ότι διενεργούσαν κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας.

Ο πρώην ερευνητής Κρίστοφερ Κας 29 ετών και ο Κρίστοφερ Μπέρι 32 ετών, κατηγορούνται ότι διαβίβαζαν πληροφορίες επιζήμιων για τα συμφέροντα του κράτους κατά παράβαση του νόμου περί Κρατικών Μυστικών στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2023.

Και οι δύο αρνήθηκαν επισήμως την κατηγορία σε ακρόαση στο δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου. Η δίκη τους αναμένεται να διεξαχθεί τον Οκτώβριο του επόμενου έτους και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Η ανησυχία έχει αυξηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με την υποτιθέμενη κατασκοπευτική δραστηριότητα της Κίνας - την οποία το Πεκίνο έχει επανειλημμένα αρνηθεί - και η Βρετανία καταγγέλλει πολυάριθμες κατασκοπευτικές δραστηριότητες.

Τον Ιούνιο, η Κίνα κατηγόρησε τη βρετανική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών MI6 ότι στρατολόγησε δύο μέλη του προσωπικού από μη κατονομαζόμενους φορείς του κινεζικού κεντρικού κράτους για να ενεργούν ως κατάσκοποι για τη βρετανική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

