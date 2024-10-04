Λογαριασμός
Η Τζόρτζια Μελόνι απέσυρε τη μήνυση σε βάρος φιλόλογου που την χαρακτήρισε «νεοναζίστρια στην ψυχή»

Η Τζόρτζια Μελόνι απέσυρε τη μήνυση για δυσφήμιση σε βάρος του γνωστού φιλόλογου και ιστορικού Λουτσιάνο Κάνφορα

Η Μελόνι απέσυρε μήνυση σε βάρος φιλόλογου που την είπε «νεοναζίστρια στην ψυχή»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να αποσύρει τη μήνυση για δυσφήμιση σε βάρος του κλασικού φιλόλογου και ιστορικού Λουτσιάνο Κάνφορα.

Ο Κάνφορα, ογδόντα δυο ετών, είχε παραπεμφθεί σε δίκη τον περασμένο Απρίλιο και η πρώτη δικάσιμος είχε οριστεί για τις 7 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός Ιταλός διανοούμενος είχε χαρακτηρίσει την Μελόνι «νεοναζίστρια στην ψυχή», κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε λύκειο της Κάτω Ιταλίας, στην οποία αναφερόταν στις εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ιταλού ιστορικού, πριν αποφασιστεί η παραπομπή σε δίκη, είχε τονίσει ότι «ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αποτελεί μέρος του δικαιώματος άσκησης πολιτικής κριτικής», ενώ η Τζόρτζια Μελόνι είχε ζητήσει αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

