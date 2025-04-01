Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Σίσι για τους Χούθι και τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή, η οποία θα επηρεάσει θετικά την ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και θα βάλει τέλος στις οικονομικές απώλειες για όλες τις πλευρές, ανακοίνωσε σήμερα η αιγυπτιακή προεδρία.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 100 επιθέσεις σε πλοία από τότε που άρχισε ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στα τέλη του 2023, λέγοντας ότι ενεργούν κατ΄αυτόν τον τρόπο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Οι επιθέσεις έχουν διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο και έχουν ωθήσει τον αμερικανικό στρατό σε μια δαπανηρή εκστρατεία αναχαίτισης πυραύλων.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, η οποία "πήγε πολύ καλά". "Εξετάσαμε πολλά θέματα, κυρίως τη σημαντική στρατιωτική πρόοδο που επιτύχαμε κατά των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι καταστρέφουν πλοία", έγραψε στον δικό του ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Δεν διευκρίνισε πότε έγινε το τηλεφώνημα αυτό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τον Σίσι για τη "Γάζα και για πιθανές λύσεις, για τη στρατιωτική ετοιμότητα, κ.ά.".

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι "τα δυσκολότερα θα έρθουν για τους Χούθι και τους υποστηρικτές τους στο Ιράν", κι ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη διεξάγει επανειλημμένα πλήγματα κατά των ανταρτών της Υεμένης.

Η Αίγυπτος παρουσίασε πρόσφατα ένα σχέδιο το οποίο υποστηρίζουν οι αραβικές χώρες και θα μπορεί να επιτρέψει στους κατοίκους της Γάζας να παραμείνουν στη γη τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε να εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία για να μετατρέψει το έδαφος αυτό σε "Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

