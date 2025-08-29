Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι το πλήγμα στην Υεμένη ενδέχεται να σκότωσε το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και 12 υπουργών, σύμφωνα με το Channel 12.

🔴 UPDATE:



The strike In Yemen, happened during the speech of Houthi leader Abdul Malik after Israel received intelligence that the top military leadership of the Houthis and the Chief of Staff are meeting in a secret building in Sana'a.



Looks like a “Red Wedding” type strike.. https://t.co/0tDDIO5qsH pic.twitter.com/2Yjj9g3AEa August 28, 2025

Το ισραηλινό μέσο σημειώνει ότι η εκτίμηση δεν είναι οριστική και πως οι IDF εξακολουθούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα της επίθεσης.

Το Channel 12 μετέδωσε ότι ο υπουργός Άμυνας των Χούθι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου κατευθύνονταν προς τον χώρο της συνεδρίασης λίγο πριν από το πλήγμα και φαίνεται πως έφτασαν εγκαίρως ώστε να βρεθούν στο επίκεντρο της έκρηξης.



Πηγή: skai.gr

