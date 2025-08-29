Λογαριασμός
Ισραηλινά ΜΜΕ: Ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο των Χούθι πιθανόν σκοτώθηκε στο χθεσινό πλήγμα

Το Channel 12 μετέδωσε ότι οι IFD εκτιμούν ότι εκτός από τον πρωθυπουργό σκοτώθηκαν και 12 υπουργοί

Ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι το πλήγμα στην Υεμένη ενδέχεται να σκότωσε το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και 12 υπουργών, σύμφωνα με το Channel 12.

Το ισραηλινό μέσο σημειώνει ότι η εκτίμηση δεν είναι οριστική και πως οι IDF εξακολουθούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα της επίθεσης.

Το Channel 12 μετέδωσε ότι ο υπουργός Άμυνας των Χούθι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου κατευθύνονταν προς τον χώρο της συνεδρίασης λίγο πριν από το πλήγμα και φαίνεται πως έφτασαν εγκαίρως ώστε να βρεθούν στο επίκεντρο της έκρηξης.
 

