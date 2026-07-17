Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να εκτελέσουν τις εντολές του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης των Χούθι στην Υεμένη, Μοχάμεντ αλ Ατίφι, δήλωσε ότι οι δυνάμεις τους είναι έτοιμες να εφαρμόσουν οποιαδήποτε εντολή εκδώσει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Επιβεβαιώνουμε την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων να εκτελέσουν οποιεσδήποτε οδηγίες εκδοθούν από τον Ιρανό ανώτατο ηγέτη, εφόσον συνεχιστεί ο αποκλεισμός του λαού της Υεμένης», ανέφερε στο πρακτορείο Saba.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι Χούθι διατηρούν όλες τις επιλογές ανοιχτές για να απαντήσουν στις «επιτιθέμενες χώρες», κατονομάζοντας κυρίως τη Σαουδική Αραβία και όσους τη στηρίζουν. Οι δηλώσεις έρχονται εν μέσω νέας κλιμάκωσης μεταξύ των Χούθι και του Ριάντ και της ενισχυμένης ιρανικής πίεσης προς τους συμμάχους του στην περιοχή.



Πηγή: skai.gr

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