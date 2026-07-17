Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που δήλωσε στην UEFA για τις δύο αναμετρήσεις με την Πάκσι, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει έως δύο αλλαγές ή προσθήκες στη λίστα, το αργότερο 24 ώρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Πάκσι στην Ουγγαρία.

Η μία εξ αυτών αφορά τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, ο οποίος αναμένεται να προστεθεί στις επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ το προσεχές διάστημα.

Λίστα Α:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος.

Λίστα Β:

Βύντρα, Μπινιάρης, Λάβδας, Γείτονας.

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