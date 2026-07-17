Tasnim: Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πλοίο στο Στενό του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης στο Στενό του Ορμούζ, καθώς, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο στοχοποιήθηκε αφού παρέβλεψε τις προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης και επιχείρησε να περάσει από το Στενό του Ορμούζ χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Μέχρι στιγμής η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ούτε έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση του πλοίου ή του πληρώματος.



BREAKING: Iran's IRGC Navy publishes drone footage of a strike on a Thai-flagged commercial oil tanker in the Strait of Hormuz today after the vessel ignored warnings and attempted to transit without Iranian authorization, per Tasnim.



This is the first time Iran has officially… pic.twitter.com/yF1OYiQAUH — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 17, 2026

Πηγή: skai.gr

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