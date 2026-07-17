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Tasnim: Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πλοίο στο Στενό του Ορμούζ

 Το πλοίο στοχοποιήθηκε αφού παρέβλεψε τις προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης και επιχείρησε να περάσει από το Στενό του Ορμούζ χωρίς την απαιτούμενη άδεια

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Ιράν-Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης στο Στενό του Ορμούζ, καθώς, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο στοχοποιήθηκε αφού παρέβλεψε τις προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης και επιχείρησε να περάσει από το Στενό του Ορμούζ χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Μέχρι στιγμής η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ούτε έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση του πλοίου ή του πληρώματος.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Φρουροί της Επανάστασης
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