Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο ATP 250 του Γκστάαντ, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο του Αρτούρ Ρίντερκνεχ με 6-3, 3-6, 6-3 και πήρε την πρόκριση για την τετράδα της διοργάνωσης.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή του Έλληνα πρωταθλητή σε ημιτελικό ATP έπειτα από 17 μήνες! Η τελευταία φορά που είχε φτάσει στους «4» ήταν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά του Ντουμπάι, πριν ο τραυματισμός στη μέση ανακόψει την πορεία του για μεγάλο μέρος της περσινής σεζόν.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι δύο τενίστες μοιράστηκαν τα δύο πρώτα σετ, με τον Τσιτσιπά να κατακτά το πρώτο με 6-3 και τον Ρίντερκνεχ να απαντά με το ίδιο σκορ στο δεύτερο.

Στο αποφασιστικό σετ, όμως, ο 27χρονος Έλληνας ανέβασε την απόδοσή του. Πέτυχε το καθοριστικό break στο τέταρτο game, ξέφυγε με 4-1 και στη συνέχεια διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του, χωρίς να επιτρέψει στον Γάλλο αντίπαλό του να απειλήσει το σερβίς του.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε σε 1 ώρα και 41 λεπτά, με τον Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό του Σαββάτου τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο (Νο. 100), διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό, όπου θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού Χουάν Μανουέλ Σερούντολο-Ραφαέλ Κολινιόν.

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