Ιταλία: Κατασχέθηκαν έξι τόνοι χημικών ουσιών που θα χρησίμευαν στην παραγωγή “έκσταση”

Η ιταλική οικονομική αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση πάνω από έξι τόνων χημικών ουσιών, από τις οποίες επρόκειτο να παραχθεί το γνωστό ναρκωτικό «έκσταση». Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πόλη Βαρέζε.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, με την ποσότητα αυτήν θα μπορούσαν να παραχθούν 63 εκατομμύρια χάπια MDMA, με τα κέρδη για τους διακινητές να υπολογίζονται σε περισσότερα από 630 εκατομμύρια ευρώ.

Ο τελικός προορισμός των ουσιών που κατασχέθηκαν ήταν η Ολλανδία, με στόχο τα ναρκωτικά να πουληθούν, στη συνέχεια, σε όλη την Ευρώπη. Τα δέματα με τις ναρκωτικές ουσίες προέρχονταν από την Κίνα και είχαν δηλωθεί ότι περιείχαν σκόνη για ακριλικές μπογιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

