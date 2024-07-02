Αίγυπτος: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην επαρχία Ασιούτ, στο νότιο τμήμα της Αιγύπτου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ahram.

Το τριώροφο κτίριο κατέρρευσε χθες Δευτέρα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τα ερείπια της πολυκατοικίας απεγκλωβίστηκαν ζωντανοί έξι ένοικοι, ανέφερε ο κυβερνήτης Εσάμ Σαάντ, συμπληρώνοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες των διασωστών για την ανεύρεση επιζώντων.

Ο Εσάμ Σαάντ ανέφερε επίσης ότι κλιμάκιο μηχανικών ελέγχει τα γειτονικά κτίρια για να πιστοποιηθεί η ασφάλειά τους, ενώ οργανώσεις αρωγής παράσχουν βοήθεια τόσο στους διασωθέντες όσο και στις οικογένειες των θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

