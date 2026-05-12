Ολλανδία: Φωτιά σε κέντρο προσφύγων μετά από επεισόδια διαμαρτυρίας - Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κέντρο υποδοχής αιτούντων άσυλο στην Ολλανδία, έπειτα από επεισόδια κατά τα οποία διαδηλωτές φέρονται να πέταξαν πυροτεχνήματα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ δείχνουν μεγάλη φωτιά να μαίνεται στο κέντρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Λούσντρεχτ.

Ο δημοσιογράφος Όουεν Ο’Μπράιεν ανέφερε σε ανάρτησή του: «Φωτιά ξέσπασε στο κέντρο αιτούντων άσυλο στο Λούσντρεχτ από βεγγαλικά. Υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί στο κτίριο. Δεν υπάρχουν ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Η αστυνομία πραγματοποιεί επείγουσες διαβουλεύσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επέμβει».



BREAKING: Brand gesticht bij #AZC in Loosdrecht door sierfakkels. Gaat bijna overslaan naar het gebouw. Geen brandweer in de buurt vooralsnog. Politie voert druk overleg maar grijpt nog niet in. pic.twitter.com/XHt5ftWMty — Owen (@_owenobrien_) May 12, 2026

BREAKING: Brandweer wordt tegengehouden hier in #Loosdrecht en kan niet blussen. Naast de ingang van het gebouw nu een grote boom in de brand. Het is een grote chaos. pic.twitter.com/1Yfi4fH7iw — Owen (@_owenobrien_) May 12, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.