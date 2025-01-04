Ο Μπάιντεν κλείνει την πόρτα της αμερικανικής χαλυβουργίας στην ιαπωνική Nippon Steel

Η U.S. Steel και η Nippon Steel απείλησαν με προσφυγή στη δικαιοσύνη μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να μπλοκάρει την εξαγορά της αμερικανικής χαλυβουργίας από τον ιαπωνικό κολοσσό, με απόφαση με μεγάλο πολιτικό και γεωπολιτικό διακύβευμα.

Η συγχώνευση αυτή «θα έθετε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χάλυβα των ΗΠΑ υπό ξένο έλεγχο και θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλειά μας και τις ζωτικής σημασίας εφοδιαστικές αλυσίδες», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο απερχόμενος πρόεδρος.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας χάλυβα παγκοσμίως. Στον τομέα της παραγωγής κυριαρχεί, σε συντριπτικό βαθμό, η Κίνα.

«Ακατανόητη» απόφαση

Ο Ιάπωνας υπουργός Βιομηχανίας Γιότζι Μούτο χαρακτήρισε «ακατανόητη» την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να εμποδίσει τη σχεδιαζόμενη εξαγορά της αμερικανικής χαλυβουργίας U.S. Steel από τον γιαπωνέζικο κολοσσό Nippon Steel. «Είναι ακατανόητο και λυπηρό που η κυβέρνηση Μπάιντεν έλαβε μια τέτοια απόφαση επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε σημερινή του ανακοίνωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν είναι μια απόφαση κατά της Ιαπωνίας, είμαστε σε επαφή μαζί τους και έχουμε μοιραστεί τις σκέψεις μας μαζί τους» δήλωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Ο πρόεδρος παραμένει πεπεισμένος ότι η αμερικανική χαλυβουργία και τα αμερικανικά εργοστάσια θα συνεχίσουν να ευημερούν χάρη σε αυτό που έχει ήδη καταφέρει. Η βιομηχανία χάλυβα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε η ίδια.

Σε ανακοίνωσή του, το συνδικάτο των εργαζομένων στις βιομηχανίες μετάλλου USW εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη» του για την απόφαση του Μπάιντεν «να διατηρήσει μια ισχυρή χαλυβουργία στη χώρα». Κάλεσε επίσης τη διοίκηση της US Steel «να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης» ώστε να παραμείνει κερδοφόρα.

Ωστόσο, οι δύο όμιλοι κατήγγειλαν την απόφαση Μπάιντεν, λέγοντας ότι η απαγόρευση της εξαγοράς, έτσι όπως έγινε, συνιστά «σαφή παραβίαση της δέουσας διαδικασίας» και απειλώντας ότι θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

«Είμαστε κατάπληκτοι από την απόφαση του προέδρου Μπάιντεν, που αντικατοπτρίζει μια σαφή παραβίαση της δίκαιης εφαρμογής του νόμου. Αντί να εφαρμόσει (τη διαδικασία), την χειραγώγησε για να προωθήσει την πολιτική ατζέντα του» ισχυρίζονται οι εταιρείες στην ανακοίνωσή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν παρουσίασε καμία αξιόπιστη απόδειξη» ότι διατρέχει κίνδυνο η εθνική ασφάλεια, πρόσθεσαν.

Η συμφωνία για την εξαγορά της U.S. Steel από την Nippon Steel είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 και σχεδόν αμέσως προκάλεσε αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα ενόψει των αμερικανικών προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Μπάιντεν είχαν υποσχεθεί ότι θα μπλοκάρουν την εξαγορά της ιστορικής αμερικανικής εταιρίας, η οποία ήταν η πρώτη που αποτιμήθηκε σε πάνω από 1 δισ. δολάρια.

Η U.S. Steel είχε κάποτε υπό τον έλεγχό της το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής χάλυβα της χώρας. Τώρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη χαλυβουργία στις ΗΠΑ και η 24η παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

