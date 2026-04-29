Οι τελευταίοι αστυνομικοί της Κένυας αποχωρούν από την Αϊτή

Το τελευταίο απόσπασμα των αστυνομικών που είχε αναπτύξει στην Αϊτή η Κένυα, στο πλαίσιο της Πολυεθνικής Αποστολής Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ), δύναμης επιφορτισμένης να βοηθήσει την αϊτινή αστυνομία να αντιμετωπίσει συμμορίες που λυμαίνονται τη χώρα της Καραϊβικής, αποχώρησε χθες, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις αϊτινές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Τελετή για τον τερματισμό της αποστολής--την οποία θα αντικαταστήσει η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ)--οργανώθηκε το σαββατοκύριακο με παρόντες κυβερνητικούς αξιωματούχος, πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Η ΔΚΣ, στην οποία έχει δοθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ακόμη πιο σθεναρή εντολή από ό,τι στην ΠΑΥΑ, εξήρε τους Κενυάτες αστυνομικούς που υπηρέτησαν στην Αϊτή μέσω X.

Τους ευχαρίστησε για το «θάρρος» και την «ακλόνητη αφοσίωση» που επέδειξαν παρά το ότι αντιμετώπισαν «τις πιο δύσκολες συνθήκες που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς». «Όταν η Αϊτή χρειαζόταν υποστήριξη περισσότερο, η Κένυα ανταποκρίθηκε στην έκκληση» πρόσθεσε, εξαίροντας την «διαρκή κληρονομιά» της δύναμης.

As they conclude their deployment today, the GSF pays tribute to Force Commander Godfrey Otunge and the Kenyan forces who served in Haiti with courage and unwavering dedication — often under the most challenging conditions imaginable. When Haiti needed support most, Kenya… pic.twitter.com/Hx3uupeeSe — Gang Suppression Force - Haiti (@GSForceHaiti) April 27, 2026

Αντιμέτωπη με ελλείψεις εξοπλισμού, χρηματοδότησης και πάνω απ’ όλα προσωπικού, καθώς δεν αναπτύχθηκαν παρά περίπου 1.000 αστυνομικοί από τους 2.500 που προβλέπονταν, η απελθούσα αποστολή είχε περιορισμένα αποτελέσματα στο πεδίο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρόκρινε τον Σεπτέμβριο την αντικατάστασή της από τη ΔΚΣ, που σχεδιάζεται να έχει στη διάθεσή τους ως και 5.500 ένστολους--αστυνομικούς, αλλά και στρατιωτικούς.

Η νέα δύναμη θα αναπτυχθεί «κατά φάσεις» τους επόμενους μήνες, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο ειδικός αντιπρόσωπός της Τζακ Κριστοφίντις, ο οποίος ονομάστηκε στη θέση από χώρες-εταίρους της ΔΚΣ, με επικεφαλής τις ΗΠΑ.

Ως αυτό το στάδιο, έχει αναπτυχθεί στην Πορτ-ο-Πρενς μόνο απόσπασμα στρατιωτικών του Τσαντ, αποτελούμενο από 400 άνδρες.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που δημοσιεύτηκε στα τέλη Μαρτίου, η βία που συνδέεται με τις συμμορίες στοίχισε τη ζωή σε 5.519 ανθρώπους μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2025 και της 15ης Ιανουαρίου 2026.

Ο Κάρλος Ρουίς Μασιέ, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΟΗΕ στη χώρα, χαιρέτισε την περασμένη εβδομάδα αυτή που χαρακτήρισε πολιτική πρόοδο, μετά την μεταβίβαση της εξουσίας τον Φεβρουάριο από το λεγόμενο προεδρικό συμβούλιο μετάβασης στην κυβέρνηση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση επιτροπής ειδικών εντεταλμένης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να επιβλέπει την εφαρμογή των διεθνών κυρώσεων στη χώρα, επιχειρήσεις των δυνάμεων επιβολής της τάξης μπόρεσαν να επιβραδύνουν την εξάπλωση συμμοριών στην πρωτεύουσα--η οποία όμως εκτιμάται πως ελέγχεται κατά το 90% από εγκληματικές οργανώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, «η κατάσταση ασφαλείας είναι πάντα πολύ ανησυχητική», υπογράμμισε ο Κάρλος Ρουίς Μασιέ, θυμίζοντας ότι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι είναι σχεδόν 1,5 εκατ. άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

