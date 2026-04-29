ΥΠΕΞ Παλαιστίνης προς ΣΑ του ΟΗΕ: Το Ισραήλ επιδιώκει την «κατάρρευση» της Παλαιστινιακής Αρχής

Η υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστίνης, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ επιδιώκει την «κατάρρευση της Παλαιστινιακής Αρχής».

Η Σαχίν, η οποία δημοσίευσε το σχόλιό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επανέλαβε τα αιτήματά της για «πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας», προσθέτοντας ότι αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος της Παλαιστίνης», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Τόνισε ότι οποιεσδήποτε «μεταβατικές ρυθμίσεις πρέπει να οδηγήσουν στην επανένωση της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας υπό την αιγίδα της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής» και δεν θα πρέπει να «εμποδίζονται από πολιτικές αναγκαστικού εκτοπισμού και προσάρτησης».

Καθώς η προσοχή του κόσμου στρέφεται στον πόλεμο του Ιράν, η Γάζα εξακολουθεί να υφίσταται καθημερινή βία από το Ισραήλ, καθώς προετοιμάζεται για τη μετάβαση σε μια νέα δομή διακυβέρνησης βάσει του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.