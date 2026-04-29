Η δημοτικότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του, καθώς οι Αμερικανοί εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για την αυξηση του κόστους ζωής και τους χειρισμύς του στον αντιδημοφιλή πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, το 34% των Αμερικανών εγκρίνει την απόδοση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, από 36% σε προηγούμενη έρευνα.

Η δημοτικότητα του Τραμπ στο αμερικανικό κοινό έχει μειωθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2025, όταν το 47% των Αμερικανών τον υποστήριξε.

Η δημοτικότητά του έχει πληγεί ιδιαίτερα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των τιμών της βενζίνης.

Μόνο το 22% των ερωτηθέντων στην έρευνα ενέκρινε την πολιτική του Τραμπ στο κόστος ζωής, από 25%.

Πηγή: skai.gr

