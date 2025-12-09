Οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης έχουν εξαπλωθεί, καθώς αναφέρονται ολοένα και περισσότεροι θάνατοι, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Η Καμπότζη αναφέρει ότι δύο ακόμη άμαχοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών βομβαρδισμών από τις δυνάμεις της Ταϊλάνδης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την πλευρά της σε επτά. Η Ταϊλάνδη ανέφερε ότι τουλάχιστον τρεις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.

Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τις συγκρούσεις, οι οποίες ανέτρεψαν την εύθραυστη εκεχειρία για την οποία είχε μεσολαβήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα τον Ιούλιο, σημειώνει το BBC.

Πού γίνονται οι συγκρούσεις

Από τη Δευτέρα το βράδυ, οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί στις επαρχίες Surin, Buri Ram, Sa Kaeo και Trat της Ταϊλάνδης, καθώς και στις επαρχίες Banteay Meanchey και Pursat της Καμπότζης.

Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη ότι στοχεύουν σε περιοχές με άμαχο πληθυσμό, ενώ ισχυρίζονται ότι τηρούν το διεθνές δίκαιο.

Αυτό έπεται της αμοιβαίας κατηγορίας των δύο χωρών για το πώς ξεκίνησαν οι συγκρούσεις.

Η Ταϊλάνδη δήλωσε ότι οι δυνάμεις της ανταποκρίθηκαν στα πυρά της Καμπότζης στην επαρχία Ουμπόν Ρατσατάνι της Ταϊλάνδης, μεταξύ άλλων με αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων, ενώ το υπουργείο Άμυνας της Πνομ Πενχ δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Ταϊλάνδης επιτέθηκαν πρώτες στην επαρχία Πρεά Βιχέαρ της Καμπότζης.

Διαμάχη ενός αιώνα

Η διαμάχη αυτή χρονολογείται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, όταν και ορίστηκαν τα σύνορα των δύο χωρών.

Όταν η Καμπότζη προσπάθησε να καταχωρίσει έναν ναό του 11ου αιώνα στην αμφισβητούμενη περιοχή ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2008, αντιμετώπισε έντονες διαμαρτυρίες από την Ταϊλάνδη.

Τα επόμενα χρόνια, αυτές οι εντάσεις εξελίχθηκαν σε σποραδικές συγκρούσεις στα σύνορα, με αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό στρατιωτών και από τις δύο πλευρές.

Πριν από τις συγκρούσεις αυτής της εβδομάδας, περισσότεροι από 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σφοδρές μάχες τον Ιούλιο, που πυροδοτήθηκαν από το θάνατο ενός στρατιώτη της Καμπότζης σε μια σύγκρουση στα σύνορα.

