Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα διάταγμα με το οποίο θα δίνει εντολή στην κυβέρνησή του να «αναγνωρίζει» την ύπαρξη μόνο «δύο φύλων» ανέφεραν σήμερα μελλοντικά στελέχη του Λευκού Οίκου, λίγη ώρα πριν από την ορκωμοσία του Ρεπουμπλικάνου ο οποίος κατά την προεκλογική εκστρατεία του υποσχόταν «να βάλει τέλος στο τρανσέξουαλ ντελίριο».

Το εκτελεστικό διάταγμα έχει ως στόχο «να υπερασπιστεί τις γυναίκες απέναντι στον ιδεολογικό εξτρεμισμό του φύλου και να αποκαταστήσει τη βιολογική αλήθεια στους κόλπους του ομοσπονδιακού κράτους» ανέφερε στους δημοσιογράφους ένας συνεργάτης του Τραμπ, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η σεξουαλική ταυτότητα των ατόμων στο εξής θα καθορίζεται αποκλειστικά με βάση τα αναπαραγωγικά κύτταρα που παράγουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

