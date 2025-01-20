Γερμανίδα πρέσβειρα στην Άγκυρα: «Νόμιμα τα τουρκικά συμφέροντα ασφαλείας στη βόρεια Συρία»

Πολλά και ενδιαφέροντα ανέφερε η νέα πρέσβειρα της Γερμανίας στην Άγκυρα, Sibylle Katharina Sorg, στην πρώτη και αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον τουρκικό ιστότοπο Τ24 και στη δημοσιογράφο Τζανσού Τζαμλιμπέλ.



Η κα Sorg, που βρίσκεται στην Τουρκία ήδη 4 μήνες, αποκάλυψε ότι στο θέμα της Συρίας η γερμανική πλευρά έχει επαφές με τις Συριακές Κουρδικές Δημοκρατικές δυνάμεις, αλλά εν γνώσει της Τουρκίας. «Η άποψή μας για τη Συρία είναι ρεαλιστική, προς το παρόν η αφαίρεση του Τζολάνι και της HTS από τη λίστα των τρομοκρατών δεν είναι προτεραιότητά μας», δηλώνει. Η Γερμανίδα πρέσβειρα παραδέχεται ότι η Τουρκία έχει νόμιμα συμφέροντα ασφαλείας και οι κουρδικές οργανώσεις στη βόρεια Συρία πρέπει να καταθέσουν τα όπλα. Παράλληλα επεσήμανε ότι η πιθανότητα να ενισχυθεί το ISIS στη νέα Συρία είναι «πηγή ανησυχίας για όλους μας, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας». Τόνισε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και Τουρκίας έχουν, όπως είπε, μια εξαιρετικά στενή και έντονη συνεργασία και έχουν μια ρεαλιστική άποψη για τη Συρία, η οποία για πρώτη φορά έχει την ευκαιρία να επιτύχει ειρήνη και ηρεμία.Τόνισε πόσο σημαντική είναι η κυβερνητική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, με τη συμπερίληψη όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων, μεταξύ αυτών και των γυναικών. Θα κρίνουμε τον Τζολάνι και την ομάδα του από τις πράξεις τους, δήλωσε.

Eurofighter και Κουρδικό

Σε ερώτηση σχετικά με τα μαχητικά Eurofighter και τον χρόνο παράδοσής τους στην Τουρκία, δεν έδωσε σαφή απάντηση, μόνο ότι η διαδικασία ελέγχου προχωρά, και υπεύθυνη για τη διαδικασία είναι η Βρετανία.



Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η άποψή της για τη διαδικασία για την επίλυση του Κουρδικού, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, είπε, μια ειρηνευτική διαδικασία φαίνεται να έχει πιθανότητες επιτυχίας. Εάν αυτή η διαδικασία είναι επιτυχής και επιτευχθεί κοινωνική ειρήνη, πολλά εμπόδια για την προσέγγιση μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ θα εξαλειφθούν και κάποια ζητήματα θα προχωρήσουν.

