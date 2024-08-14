Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιατροί σκοτώθηκαν από ρωσικό drone στο Χάρκοβο

Δύο γιατροί σκοτώθηκαν από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του Χαρκόβου

Χάρκοβο: 2 γιατροί σκοτώθηκαν από ρωσικό drone

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και τρία τραυματίσθηκαν, όταν όχημα ιατρικού τάγματος δέχθηκε επίθεση από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Χαρκόβου στη νοτιανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν δύο γιατροί στον οικισμό Μπιλλι Κολονβτιάζ, ανέφερε στο Facebook ο επικεφαλής της διεύθυνσης ερευνών της Εθνικής Αστυνομίας Σέρχιι Μπολβίνοφ.

Τρεις άμαχοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, το οποίο περνούσε από κοντά , τραυματίσθηκαν, πρόσθεσε ο Μπολβίνοφ.

Η Ρωσία αρνείται ότι πλήττει σκόπιμα αμάχους, αλλά έχουν σκοτωθεί και τραυματισθεί χιλιάδες στις επιθέσεις που πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια των δυόμιση ετών της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χάρκοβο Drone γιατροί Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark