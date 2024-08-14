Χάρκοβο: 2 γιατροί σκοτώθηκαν από ρωσικό drone

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και τρία τραυματίσθηκαν, όταν όχημα ιατρικού τάγματος δέχθηκε επίθεση από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Χαρκόβου στη νοτιανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν δύο γιατροί στον οικισμό Μπιλλι Κολονβτιάζ, ανέφερε στο Facebook ο επικεφαλής της διεύθυνσης ερευνών της Εθνικής Αστυνομίας Σέρχιι Μπολβίνοφ.

Τρεις άμαχοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, το οποίο περνούσε από κοντά , τραυματίσθηκαν, πρόσθεσε ο Μπολβίνοφ.

Η Ρωσία αρνείται ότι πλήττει σκόπιμα αμάχους, αλλά έχουν σκοτωθεί και τραυματισθεί χιλιάδες στις επιθέσεις που πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια των δυόμιση ετών της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

