Χάρκοβο: 2 γιατροί σκοτώθηκαν από ρωσικό drone

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και τρία τραυματίσθηκαν, όταν όχημα ιατρικού τάγματος δέχθηκε επίθεση από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Χαρκόβου στη νοτιανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.
Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν δύο γιατροί στον οικισμό Μπιλλι Κολονβτιάζ, ανέφερε στο Facebook ο επικεφαλής της διεύθυνσης ερευνών της Εθνικής Αστυνομίας Σέρχιι Μπολβίνοφ.
Τρεις άμαχοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, το οποίο περνούσε από κοντά , τραυματίσθηκαν, πρόσθεσε ο Μπολβίνοφ.
Η Ρωσία αρνείται ότι πλήττει σκόπιμα αμάχους, αλλά έχουν σκοτωθεί και τραυματισθεί χιλιάδες στις επιθέσεις που πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια των δυόμιση ετών της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.
- Iνδία: Eπίλεκτη μονάδα της αστυνομίας ερευνά για τον βιασμό και τη δολοφονία νοσηλεύτριας
- Σάλος στη Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε- Μάριτ παραδέχτηκε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών και ότι χτύπησε τη σύντροφό του
- Νιγηρία: 10 χρόνια φυλακή εάν κλείσεις τον δρόμο ή αρνηθείς να πεις τον εθνικό ύμνο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.