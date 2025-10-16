Η Λουθηρανική Εκκλησία της Νορβηγίας ζήτησε συγγνώμη σήμερα, μέσα σε ένα γκέι μπαρ του Όσλο, στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ της χώρας, για τον τρόπο που την αντιμετώπιζε επί δεκαετίες, ενώ ευχαρίστησε όσους πρωτοστάτησαν στην αλλαγή.

Τη δεκαετία του 1950 η Σύνοδος των Επισκόπων χαρακτήρισε τους ομοφυλόφιλους «κοινωνικό κίνδυνο παγκόσμιας εμβέλειας» και τις πράξεις τους «διεστραμμένες και επονείδιστες».

«Το 2022 οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Νορβηγίας παραδέχτηκαν ότι ο θεσμός που οποίου ηγούμαστε επέφερε πόνο και τραύματα στους ομοφυλόφιλους» είπε ο αρχιεπίσκοπος Όλαφ Φίκσε Τβέιτ, σε μια ομιλία του μέσα στη London Pub, ένα από τα γνωστότερα γκέι μπαρ της νορβηγικής πρωτεύουσας. «Είναι επομένως δίκαιο να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως Εκκλησία και να ζητήσουμε συγγνώμη», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «διακρίσεις, διαφορετική μεταχείριση και παρενόχληση» των ομοφυλοφίλων που οδήγησαν κάποιους από αυτούς να χάσουν την πίστη τους.

Η Εκκλησία της Νορβηγίας, που μετρά 3,4 εκατομμύρια μέλη –περίπου το 60% του πληθυσμού της χώρας– έχει υιοθετήσει πλέον μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση. Από το 2007 επιτρέπει στους ομοφυλόφιλους να χειροτονούνται πάστορες και από το 2017 ενέκρινε τον θρησκευτικό γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου.

Η συγγνώμη είναι «θετική και σημαντική» ένδειξη, αλλά «έφτασε πολύ αργά για εκείνους από εμάς που πέθαναν από AIDS (…) με την καρδιά τους γεμάτη αγωνία επειδή η Εκκλησία θεωρούσε ότι η επιδημία ήταν θεϊκή τιμωρία», σχολίασε ο Στέφεν Άντομ, ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας για τη Διαφορετικότητα του Φύλου και της Σεξουαλικότητας. «Παρατηρούμε ένα λαϊκιστικό και συντηρητικό, δεξιό χριστιανικό κύμα να εξαπλώνεται από χώρα σε χώρα. Στις ΗΠΑ, την Ουγγαρία αλλά και τη Νορβηγία, γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτό, από τους θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες, να αρνούνται την ανθρώπινη ποικιλομορφία της ταυτότητας και του σώματος», πρόσθεσε.

Το London Pub ήταν το ένα από τα δύο μπαρ που δέχτηκαν επίθεση με πυροβολισμούς τον Ιούνιο του 2022, στο περιθώριο της Πορείας Υπερηφάνειας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα. Ο δράστης, ο Ζανιάρ Ματαπούρ, Νορβηγός πολίτης ιρανικής καταγωγής, είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος. Καταδικάστηκε για τρομοκρατική ενέργεια σε κάθειρξη 30 ετών, με τη δυνατότητα παράτασης της κράτησής του επ’ αόριστον.

Το 2023 ο Όλαφ Φίκσε Τβέιτ συμμετείχε στην Πορεία Υπερηφάνειας, ο πρώτος αρχιεπίσκοπος που κάνει κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με μια έρευνα του ινστιτούτου Opinion, το 65% των Νορβηγών θεωρούσαν ότι «ήταν καιρός» να ζητήσει συγγνώμη η Εκκλησία από τους ομοφυλόφιλους. Τα τελευταία χρόνια και άλλες προτεσταντικές εκκλησίες, στην Αγγλία και τον Καναδά, έχουν ζητήσει συγγνώμη για τη στάση τους απέναντι στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

