Η πρώην επίσκοπος του Λονδίνου, Νταμ Σάρα Μαλάλι, διορίσθηκε σήμερα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι και έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα κορυφαία θρησκευτική αξιωματούχος της Αγγλικανικής Εκκλησίας και πνευματική αρχηγός των αγγλικανών, μέσα σε 1.400 χρόνια.

Dame Sarah Mullally to become first woman Archbishop of Canterbury in Church of England's history - follow live https://t.co/CYC9PHBJe1 October 3, 2025

Η Μαλάλι, 63 ετών, αντικαθιστά τον Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος παραιτήθηκε από το αξίωμά του τον Νοέμβριο 2024 εξαιτίας κακού χειρισμού σε σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται γυναίκα αρχιεπίσκοπος από τότε που επετράπη στις γυναίκες να γίνουν επίσκοποι, δηλαδή από το 2014.

Η 63χρονη επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.

Κατάγεται από το Σάρει της Αγγλίας και από το 1999 ως το 2004 ήταν επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

