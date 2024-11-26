Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στην Ουκρανία με τον γρηγορότερο ρυθμό από την έναρξη του πολέμου

Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στην Ουκρανία με τον πιο γοργό ρυθμό από τις πρώτες ημέρες της εισβολής τους, τον Φεβρουάριο του 2022, καταλαμβάνοντας στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με αναλυτές και μπλόγκερς.

Ο πόλεμος φαίνεται να εισέρχεται στην πιο επικίνδυνη φάση του, όπως εκτιμούν Ρώσοι και Δυτικοί αξιωματούχοι, αφού οι ρωσικές δυνάμεις κατέγραψαν σημαντικά εδαφικά κέρδη και οι ΗΠΑ επέτρεψαν στο Κίεβο να χρησιμοποιεί αμερικανικής κατασκευής πυραύλους για να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

«Η Ρωσία έχει κάνει νέα εβδομαδιαία και μηνιαία ρεκόρ σε ό,τι αφορά την έκταση των περιοχών που έχει καταλάβει στην Ουκρανία», ανέφερε το ρωσικό, ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Agentstvo.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν σχεδόν 235 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εβδομαδιαίο ρεκόρ για το 2024, εξήγησε.

Εξάλλου ο ρωσικός στρατός έθεσε υπό τον έλεγχό του 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη διάρκεια του Νοεμβρίου, σημείωσε το Agentstvo επικαλούμενο στοιχεία από το DeepState, μια ομάδα που έχει στενούς δεσμούς με τον ουκρανικό στρατό και η οποία εξετάζει υλικό από τις μάχες και καταρτίζει χάρτες από το μέτωπο.

Η Ρωσία άρχισε να προελαύνει με γοργότερους ρυθμούς στην ανατολική Ουκρανία τον Ιούλιο, λίγο πριν ο ουκρανικός στρατός εξαπολύσει μια αιφνιδιαστική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ θέτοντας υπό τον έλεγχό του κάποια εδάφη. Έκτοτε η ρωσική προέλαση έχει επιταχυνθεί, σύμφωνα με χάρτες από ανοικτές πηγές πληροφόρησης.

Οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν προς την ουκρανική πόλη Κουράχοβε, η οποία απέχει ελάχιστα από το Ποκρόφσκ, έναν επιμελητειακό κόμβο στην περιοχή του Ντονέτσκ, και εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες του ουκρανικού στρατού στο μέτωπο, σημειώνουν αναλυτές.

«Οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν τον τελευταίο καιρό με σημαντικά πιο γρήγορο ρυθμό σε σχέση με ολόκληρο το 2023», ανέφεραν σε έκθεσή τους αναλυτές του Institute for the Study of War με έδρα την Ουάσινγκτον.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού επεσήμανε στη χθεσινή του ενημέρωση ότι 45 μάχες, διαφορετικής έντασης, μαίνονταν χθες στη γραμμή του μετώπου στο Κουράχοβε.

«Οι πρόοδοι της Ρωσίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία είναι σε μεγάλο μέρος τους αποτέλεσμα του εντοπισμού και της εκμετάλλευσης των αδυναμιών των ουκρανικών δυνάμεων», εξήγησε το Institute for the Study of War.

Η Ρωσία τονίζει ότι θα πετύχει όλους τους στόχους της στην Ουκρανία ανεξαρτήτως του τι λέει και τι κάνει η Δύση.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί ειρήνη μέχρις ότου απωθηθεί από το ουκρανικό έδαφος το σύνολο των ρωσικών δυνάμεων και επιστραφούν στην Ουκρανία όλες οι περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία, περιλαμβανομένης της Κριμαίας.

Ο Ζελένσκι έχει εκτιμήσει ότι στόχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι να καταλάβει το σύνολο του Ντονμπάς – το οποίο περιλαμβάνει τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ—και να απωθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις από το Κουρσκ.

Όμως ο ουκρανικός στρατός, μικρότερος αριθμητικά σε σχέση με τον ρωσικό, δυσκολεύεται να στρατολογήσει νέα μέλη και να εξοπλίσει τις νέες μονάδες.

