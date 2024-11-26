Αν Ινταλγκό: Η δήμαρχος του Παρισιού αποσύρεται μετά από 10 χρόνια

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό, η πόλη της οποίας υποδέχθηκε φέτος το καλοκαίρι τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, δεν θα είναι υποψήφια το 2026 για μια τρίτη θητεία, ανακοίνωσε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Le Monde που δημοσιεύεται σήμερα.

«Δεν θα είμαι υποψήφια για μια τρίτη θητεία. Είναι μια απόφαση που έχω πάρει από καιρό», λέει η σοσιαλίστρια δήμαρχος, η οποία βρίσκεται από το 2014 στα ηνία της πρωτεύουσας, βάζοντας τέλος στις συζητήσεις για την υποψηφιότητά της που γίνονταν εδώ και μήνες.

«Ανέκαθεν πίστευα πως δύο θητείες είναι αρκετές για να φέρει κάποιος σε πέρας βαθιές αλλαγές», προσθέτει η 65χρονη απερχόμενη δήμαρχος, η δεύτερη θητεία της οποίας σηματοδοτήθηκε από την επιτυχία που σημείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που διεξήχθησαν στην καρδιά της πόλης.

Λιγότερο από ενάμισι χρόνο πριν από τις δημοτικές εκλογές, η Αν Ινταλγκό διαβεβαιώνει πως θα είναι «δήμαρχος μέχρι και την τελευταία ημέρα, με την ίδια ενέργεια» που είχε όταν έφθασε στο Δημαρχείο του Παρισιού, όπου το Μάρτιο του 2014 διαδέχθηκε τον σοσιαλιστή Μπερτράν Ντελανοέ και έγινε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της πρωτεύουσας.

Η Ινταλγκό λέει πως θέλησε να ανακοινώσει την απόφαση της «αρκετά νωρίς» από «σεβασμό» προς τους Παριζιάνους και για να προετοιμασθεί «μια ήρεμη μετάβαση», την οποία θα αναλάβει να φέρει σε πέρας ένας από τους πιστούς της, ο σοσιαλιστής γερουσιαστής Ρεμί Φερό, για τον οποίο επιθυμεί να την διαδεχθεί.

Ο πρώην αναπληρωτής της, ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ο οποίος έγινε βουλευτής και οι σχέσεις τους έχουν ψυχρανθεί, δήλωσε υποψήφιος την περασμένη εβδομάδα με την υποστήριξη 450 στελεχών του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Δεν θα είναι ούτε υποψήφια πρόεδρος

Η Αν Ινταλγκό απέτυχε ωστόσο ηχηρά στην υποψηφιότητά της για τη προεδρία το 2022 (έλαβε το 1,7% των ψήφων) και στην πρόσφατη απόφασή της να περιορίσει την ανώτατη ταχύτητα στα 50 χλμ/ώρα στον περιφερειακό του Παρισιού, έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Γαλλίας, η οποία προκάλεσε σάλο στους βουλευτές της δεξιάς, όπως και στην κυβέρνηση.

Ερωτηθείς σχετικά με τα μελλοντικά σχέδιά της, η Αν Ινταλγκό διευκρινίζει στη Le Monde ότι «δεν πρόκειται επ' ουδενί να είναι υποψήφια» στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Στα τέλη Οκτωβρίου, το εβδομαδιαίο περιοδικό Canard Enchaîné είχε γράψει πως βρίσκεται σε επαφή με τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ για να τεθεί επικεφαλής του ιδρύματός του στις Βρυξέλλες.

Πηγή: skai.gr

