Ινδονησία: 20 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη Σουμάτρα

Οι πλημμύρες που ακολουθήθηκαν από κατολισθήσεις κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου στη Σουμάτρα της Ινδονησίας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (BNPB).

Ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις έπληξαν τέσσερις περιφέρειες της επαρχίας της Βόρειας Σουμάτρας.

Ως χθες βράδυ «οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν 10 ανθρώπους που είχαν θαφτεί στην περιφέρεια Καρό, στη βόρεια Σουμάτρα. Όλα τα θύματα βρέθηκαν νεκρά», σημείωσε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της BNPB, σε δελτίο Τύπου της υπηρεσίας.

Χθες η ίδια πηγή έκανε λόγο για 15 νεκρούς και επτά αγνοούμενους.

Ανασύρουν συνεχώς σορούς από τις λάσπες

Μετά τον εντοπισμό άλλων πέντε πτωμάτων, εκ των οποίων δύο στην περιφέρεια Καρό -η οποία υπέστη το χειρότερο πλήγμα-, ο απολογισμός των θυμάτων βρίσκεται πλέον στους είκοσι νεκρούς και δύο αγνοούμενους, ανέφερε ο κ. Μουχάρι.

Τα άλλα τρία πτώματα βρέθηκαν στις περιφέρειες Ντέλι Σερντάγκ, Νότια Ταπανούλι και Πάνταγκ Λαουάς.

Στην περιφέρεια Καρό, τα σωστικά συνεργεία δεν αποκλείουν την πιθανότητα να υπάρχουν κι άλλοι αγνοούμενοι χωρίς να έχει δηλωθεί η εξαφάνισή τους, ανέφερε ο επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος της υπηρεσίας. Ο Τζούσπρι Νάντεα εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στην περιοχή όπου έγιναν οι κατολισθήσεις βρίσκεται πρόσβαση προς πηγές θερμού νερού που θεωρούνται ιαματικές, κατά συνέπεια «είναι πιθανό να επλήγησαν τουρίστες».

«Συνεχίζουμε να καθαρίζουμε τη λάσπη και τα συντρίμμια» αναμένοντας το ενδεχόμενο «να βρούμε κι άλλα θύματα», συμπλήρωσε.

Σε χωριό στην περιφέρεια Ντέλι Σερντάγκ, όπου βρέθηκαν τέσσερις άνθρωποι νεκροί και συνεχίζουν να αγνοούνται δύο, κορμοί δέντρων και βράχια διακρίνονταν στην πηχτή λάσπη καθώς συνεχιζόταν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

«Το ηλεκτρικό έχει κοπεί και τα κινητά τηλέφωνα δεν έχουν σήμα, κάτι που δυσκολεύει την επικοινωνία με τους διασώστες», δήλωσε ο Ιμάν Σιτόρους, εκπρόσωπος τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Οι κατολισθήσεις είναι συχνές στο αχανές αρχιπέλαγος της Ινδονησίας την περίοδο των βροχών (Νοέμβριος-Απρίλιος) και το πρόβλημα επιτείνει κατά τόπους η αποψίλωση των δασών.

Η Ινδονησία είναι επίσης χώρα όπου παραμένουν ενεργά πολλά ηφαίστεια. Τον Μάιο, τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις κρύας λάβας από το όρος Μαράπι, στη νήσο Σουμάτρα, στη δυτική Ινδονησία, έπληξαν κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

