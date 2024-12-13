Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μόλις 1,5 χιλιόμετρο έξω από την ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ, αφού ρωσικές μονάδες προελαύνουν από τα νότια προς τον οδικό και σιδηροδρομικό κόμβο, ο οποίος είχε προπολεμικό πληθυσμό 60.000 ανθρώπων, δήλωσε την Παρασκευή ένας φιλορώσος μπλόγκερ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Ρωσία προελαύνει με τον ταχύτερο ρυθμό από τις πρώτες ημέρες της εισβολής του 2022, σύμφωνα με χάρτες από ανοικτές πηγές, προσθέτεις το πρακτορείο.

Ο Γιούρι Ποντολιάκα, ένας ουκρανικής καταγωγής φιλορώσος στρατιωτικός μπλόγκερ, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν πλέον μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την πόλη μετά από μια προέλαση από τα νότια.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε την Τετάρτη ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατέστρεψαν ή κατέλαβαν αρκετές ουκρανικές θέσεις κοντά στην πόλη.

