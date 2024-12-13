Λογαριασμός
Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν προς τη στρατηγική πόλη Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με φιλορώσο μπλόγκερ

Η πόλη είχε προπολεμικό πληθυσμό 60.000 ανθρώπων - Οι ρωσικές δυνάμεις φέρεται να βρίσκονται μόλις 1,5 χιλιόμετρο έξω από την ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ

Ρωσικός στρατός

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μόλις 1,5 χιλιόμετρο έξω από την ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ, αφού ρωσικές μονάδες προελαύνουν από τα νότια προς τον οδικό και σιδηροδρομικό κόμβο, ο οποίος είχε προπολεμικό πληθυσμό 60.000 ανθρώπων, δήλωσε την Παρασκευή ένας φιλορώσος μπλόγκερ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Ρωσία προελαύνει με τον ταχύτερο ρυθμό από τις πρώτες ημέρες της εισβολής του 2022, σύμφωνα με χάρτες από ανοικτές πηγές, προσθέτεις το πρακτορείο.

Ο Γιούρι Ποντολιάκα, ένας ουκρανικής καταγωγής φιλορώσος στρατιωτικός μπλόγκερ, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν πλέον μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την πόλη μετά από μια προέλαση από τα νότια.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε την Τετάρτη ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατέστρεψαν ή κατέλαβαν αρκετές ουκρανικές θέσεις κοντά στην πόλη.

