Στην Άγκυρα ο Μπλίνκεν για Συρία

Αθηνά Παπακώστα

Στην Τουρκία βρίσκεται ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, αποφασισμένος να διεξάγει συνομιλίες απολύτως επικεντρωμένες στο ζωτικής σημασίας θέμα των ημερών, τη σταθερότητα στη Συρία.

Για να το καταφέρει όμως αυτό θα πρέπει να σταθεί και να επιμείνει κατά των εν εξελίξει συγκρούσεων στα βόρεια της χώρας ανάμεσα στις υποστηριζόμενες από την Ουάσιγκτον δυνάμεις των Κούρδων και στις υποστηριζόμενες από την Άγκυρα δυνάμεις των ανταρτών που από κοινού με τα μέλη της Χαγιάτ Ταχρί αλ Σαμ «έριξαν» το καθεστώς Άσαντ μετά από δεκαετίες και σε μόλις 11 ημέρες.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον περίμενε στο αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας, όπου και σύμφωνα με πληροφορίες διεξήχθη συνάντηση ανάμεσα στους δύο άνδρες σε αίθουσα VIP.

Για τη συνάντηση, εξέδωσε ανακοίνωση η τουρκική προεδρία.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας να βελτιώσει τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ σε όλους τους τομείς θα συνεχιστούν και τη νέα περίοδο και πρόσθεσε πως η χώρα του ήταν από την αρχή υπέρ της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας, της ενότητας και της ενιαίας δομής της Συρίας.

Πρόσθεσε δε, ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συνεργαστεί για την αναβίωση και την ανασυγκρότηση των θεσμών στη Συρία.

Ο Ερντογάν συνόψισε ότι η Τουρκία θα λάβει προληπτικά μέτρα πρωτίστως για τη δική της εθνική ασφάλεια εναντίον όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων, ιδιαίτερα των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/PYD/YPG και DAESH, που δρουν στη Συρία και αποτελούν πηγή απειλής για την χώρα του η οποία θα λάβει προληπτικά μέτρα για τη δική της εθνική ασφάλεια, καθώς είναι η μόνη που έχει πολεμήσει σώμα με σώμα κατά του DAESH.

Υπογράμμισε μάλιστα πως καθώς η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, θα αποτρέψει τις προσπάθειες του PKK και τις επεκτάσεις του να ανατρέψουν την κατάσταση σε πιθανή ευκαιρία και δε θα επιτρέψει ποτέ να εμφανιστεί αδυναμία στον αγώνα κατά του DAESH.

President @RTErdogan received US Secretary of State Anthony Blinken at Esenboğa Airport in Ankara. pic.twitter.com/dOGh4V98Kp — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) December 12, 2024

Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε πως ο κ. Μπλίνκεν υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι ο συνασπισμός κατά του Ισλαμικού Κράτους μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί την κρίσιμη αποστολή του με την τουρκική προεδρία, από την πλευρά της, να μοιράζεται μόνον μία φωτογραφία των δύο ανδρών να ανταλλάζουν χειραψία.

Σήμερα, Παρασκευή, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία διόρισε επιτετραμμένο στη Συρία θέτοντας σε λειτουργία την τουρκική πρεσβεία στη Δαμασκό για πρώτη φορά μετά το 2012. Είχε προηγηθεί η άφιξη του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν στη συριακή πρωτεύουσα με τον ίδιο να επισκέπτεται το ιστορικό τέμενος των Ομεϋάδων στην παλιά πόλη και να προσεύχεται – σημείο το οποίο ο επικεφαλής της Χαγιάτ Ταχρί Αλ Σαμ Άμπου Μοχάμαντ αλ Τζολάνι είχε επιλέξει για να μιλήσει μετά την ιστορική πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Η Άγκυρα είναι ο δεύτερος σταθμός του Άντονι Μπλίνκεν στην περιοχή σε αυτή τη νέα για τον ίδιο αλλά μίνι, αυτή τη φορά, περιοδεία που διεξάγει σε αυτό το σημείο στον χάρτη. Είχε προηγηθεί η στάση στην Ιορδανία όπου συναντήθηκε με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, με τον οποίο συμφώνησε ότι είναι αναγκαία η σταθερότητα και η ασφάλεια της Συρίας. Μάλιστα ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογράμμισε τη θέση της Ουάσιγκτον, πως η επόμενη συριακή κυβέρνηση θα πρέπει να είναι συμπεριληπτική και να προστατεύσει τις μειονότητες.

«Θέλουμε να αποφύγουμε το ξέσπασμα οποιονδήποτε επιπλέον συγκρούσεων»

Προτού αναχωρήσει από την Άκαμπα δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι ο ρόλος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), κυρίαρχη συνιστώσα των οποίων είναι η πολιτοφυλακή των Κούρδων της Συρίας, διαδραμάτισε «κρίσιμο» ρόλο στην αναχαίτιση των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους και επεσήμανε ότι «θα πρέπει να φροντίσουμε να μην επανεμφανιστεί το Ισλαμικό Κράτος. Και οι SDF είναι ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί». Είχε ήδη προσθέσει ότι «θέλουμε να αποφύγουμε το ξέσπασμα οποιονδήποτε επιπλέον συγκρούσεων».

Υπενθυμίζουμε πως οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις ελέγχουν μεγάλη έκταση εδαφών στη βορειοανατολική Συρία και μολονότι παραμένουν σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη μάχη κατά του ISIS η Άγκυρα τις θεωρεί προέκταση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

