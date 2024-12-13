Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοινώνει τις επόμενες ώρες το όνομα του νέου πρωθυπουργού

Η ανακοίνωση του ονόματος του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας, που αναμενόταν να γίνει χθες το βράδυ, αναβλήθηκε για το πρωί της Παρασκευής, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.
Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει πριν από δύο ημέρες ότι θέλει να ορίσει τον διάδοχο του Μισέλ Μπαρνιέ μέσα στις επόμενες 48 ώρες.
Η νέα κυβέρνηση θα αντικαταστήσει εκείνη του Μπαρνιέ, η οποία καταψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο, βυθίζοντας τη Γαλλία στη δεύτερη μεγάλη πολιτική κρίση μέσα σε διάστημα έξι μηνών.
Η πολιτική κρίση της Γαλλίας πηγάζει από το αυξανόμενο δημοσιονομικό της έλλειμμα, το οποίο ανέρχεται στο 6,1% – από 5,5% πέρυσι και υπερβαίνει την πρόβλεψη 4,4% για το τέλος του 2024. Το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι ο νόμος για τον προϋπολογισμό του 2025 θα επιτρέψει στο γαλλικό κράτος να συνεχίσει να λειτουργεί θα συζητηθεί τον Δεκέμβριο.
Τελικά, η επιλογή νέου πρωθυπουργού αποδείχθηκε ακόμη πιο δύσκολη από το αναμενόμενο.
«Είναι μπλοκαρισμένοι υπάρχουν αντιδράσεις σε κάθε όνομα» είπε μια πηγή κοντά στον πρόεδρο Μακρόν στα γαλλικά ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να «εκπλήξει τους πάντες» με μια απροσδόκητη πρωθυπουργική επιλογή.
