Για την ΕΕ, δεν είναι «εφικτή» η απέλαση πολιτών της Συρίας σε αυτό το στάδιο

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, ο ευρωπαίος επίτροπος για τη Μετανάστευση Μάγκνους Μπρούνερ κάλεσε χθες Πέμπτη να διευκολυνθούν οι οικειοθελείς επαναπατρισμοί Σύρων, αλλά έκρινε πως δεν είναι «εφικτή» σε αυτό το στάδιο η απέλαση Σύρων παρά τη θέλησή τους.

Μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσαν τη Δευτέρα πως αναστέλλουν προσωρινά την εξέταση αιτήσεων ασύλων που υπέβαλαν Σύροι. Η αυστριακή κυβέρνηση πήγε πιο μακριά, ανακοινώνοντας πως ετοιμάζει «πρόγραμμα απελάσεων», καθώς «η πολιτική κατάσταση άλλαξε θεμελιωδώς» στην αραβική χώρα.

Μετά το συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών χθες, ο ευρωπαίος επίτροπος Μπρούνερ —ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας (2021-2024)— κάλεσε να ενθαρρυνθούν «οι οικειοθελείς επιστροφές» Σύρων στην πατρίδα τους με οικονομικά κίνητρα. Αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις χαράς της συριακής διασποράς στην Ευρώπη μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, που οι αντίπαλοί του και δυτικές χώρες χαρακτήριζαν δικτάτορα.

Ωστόσο, επισήμανε ότι οι απελάσεις Σύρων τον βρίσκουν αντίθετο σε αυτό το στάδιο. «Προς το παρόν, θα έλεγα ότι οι εξαναγκαστικές επιστροφές δεν είναι εφικτές», ανέφερε ο ευρωπαίος επίτροπος, τονίζοντας πόσο ρευστή είναι η «κατάσταση» στη Συρία.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ εκδιώχθηκε από την εξουσία την Κυριακή από συμμαχία ισλαμιστών ανταρτών με αιχμή του δόρατος την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), τον πρώην βραχίονα της αλ Κάιντα στη Συρία.

Ο μεταβατικός πρωθυπουργός που ονομάστηκε, ο Μοχάμαντ αλ Μπασίρ, υποσχέθηκε πως θα αποκατασταθεί «κράτος δικαίου» στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.