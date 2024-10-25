Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν την Κάμαλα Χάρις ότι υποκινεί βία κατά Τραμπ

Οι επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο κατηγόρησαν σήμερα την Κάμαλα Χάρις ότι υποκινεί πολιτική βία σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ και μια νέα απόπειρα δολοφονίας του, αφού η Δημοκρατική αντιπρόεδρος χαρακτήρισε «φασίστα» τον αντίπαλό της στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Το να αποκαλείς φασίστα έναν πολιτικό αντίπαλο ενέχει τον κίνδυνο να υποκινήσει έναν άλλον δολοφόνο να επιχειρήσει να στερήσει από τους ψηφοφόρους μια άλλη επιλογή πριν από τις εκλογές» σχολίασαν ο Μιτς ΜακΚόνελ και ο Μάικ Τζόνσον στην κοινή ανακοίνωσή τους, αναφερόμενοι στις δύο απόπειρες δολοφονίας του Τραμπ τους τελευταίους μήνες.

Οι Αμερικανοί δεν θέλουν «έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που θαυμάζει τους δικτάτορες και είναι φασίστας», είπε την Τετάρτη η Χάρις, σε μια προεκλογική συγκέντρωσή της στην Πενσιλβάνια.

Η δήλωση αυτή έγινε μετά τις αποκαλύψεις στις οποίες προέβη ο πρώην προσωπάρχης του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Τζον Κέλι, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ο πρώην πρόεδρος είχε πει ότι ο Αδόλφος Χίτλερ «έκανε καλά πράγματα». Ο πρώην συνεργάτης του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα εκτίμησε ότι ο Τραμπ ανταποκρίνεται στον ορισμό του φασίστα.

Ο Τραμπ έχει επίσης αποκαλέσει πολλές φορές «φασίστρια» αλλά και «μαρξίστρια» και «κομμουνίστρια» τη Χάρις ενώ λέει ότι οι Δημοκρατικοί, με τη φρασεολογία που χρησιμοποιούν, υποκινούν τη βία σε βάρος του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

