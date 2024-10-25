Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε την Παρασκευή ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης είναι «τεταμένη» για τις ένοπλες δυνάμεις του έθνους του, ειδικά στις ανατολικές περιοχές του Ντόνετσκ και του Χαρκόβου.



Σε δήλωσή του στο Telegram, ο Ζελένσκι είπε ότι οι εκτιμήσεις του βασίστηκαν σε αναφορές που έλαβε από τον ΑΓΕΕΘΑ της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι.

Πηγή: skai.gr

Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των στρατιωτικών πληροφοριών, μονάδες του βορειοκορεατικού στρατού θα εμπλακούν στις μάχες στο πλευρό της Ρωσίας την επόμενη εβδομάδα.«Η πραγματική εμπλοκή της Βόρειας Κορέας σε πολεμικές δραστηριότητες θα πρέπει να λάβει απάντηση, όχι με τη μορφή κλειστών ματιών και συγκεχυμένων σχολίων, αλλά απτή πίεση τόσο στη Μόσχα όσο και στην Πιονγκγιάνγκ να συμμορφωθούν με τον Χάρτη του ΟΗΕ και να τιμωρήσουν την κλιμάκωση», τόνισε.Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η εισβολή της Ουκρανίας στο Κουρσκ συνεχίζεται, και οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας «εκτελούν τα καθήκοντά τους».Ερωτηθείς για τον στρατό της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία σε συνέντευξη Τύπου στο Καζάν την Πέμπτη, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιβεβαίωσε , αλλά ούτε διέψευσε την παρουσία τους.Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν τη Συνθήκη για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση σύμφωνα με το Άρθρο 4 και οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να παράσχουν η μία στην άλλη στρατιωτική βοήθεια.«Ωστόσο, εναπόκειται σε εμάς να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε, και θα ενεργήσουμε σύμφωνα με αυτό το άρθρο. Πρώτα, πρέπει να κάνουμε συνομιλίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4. Ωστόσο, θα είμαστε σε επαφή με τους Βορειοκορεάτες φίλους μας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία», είπε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.