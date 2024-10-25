ΗΠΑ: Θύμα Ιρανών χάκερ ο Τραμπ – Διακινήθηκαν κλεμμένα email του

Ομάδα Ιρανών χάκερ που κατηγορείται ότι υπέκλεψε μηνύματα της προεκλογικής εκστρατείας του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τελικά κατόρθωσε να δημοσιεύσει το κλεμμένο υλικό της, παρότι τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν έδειξαν ενδιαφέρον.



Τις τελευταίες εβδομάδες, οι χάκερ άρχισαν να διακινούν ευρύτερα τα emails του Τραμπ σε έναν πολιτικό παράγοντα των Δημοκρατικών, ο οποίος δημοσίευσε έναν όγκο υλικού στον ιστότοπο της επιτροπής πολιτικής δράσης του, American Muckrakers, και σε ανεξάρτητους δημοσιογράφους, τουλάχιστον ένας εκ των οποίων τα δημοσίευσε στην πλατφόρμα συγγραφής Substack. Το πιο πρόσφατο υλικό δείχνει επικοινωνίες της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ με εξωτερικούς συμβούλους και άλλους συμμάχους, συζητώντας μια σειρά θεμάτων για τις εκλογές του 2024.

Πηγή: skai.gr

Οι δραστηριότητες των χάκερ που εντοπίστηκαν από το Reuters παρέχουν μια σπάνια ματιά στις επιχειρήσεις μιας προσπάθειας παρέμβασης στις εκλογές. Αποδεικνύουν επίσης ότι το Ιράν παραμένει αποφασισμένο να αναμειχθεί στις εκλογές παρά το κατηγορητήριο του Σεπτεμβρίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που κατηγορεί τους διαρροείς ότι εργάζονται για την Τεχεράνη και χρησιμοποιούν ψεύτικη ταυτότητα.Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι μια ομάδα χάκερ που συνδέεται με την ιρανική κυβέρνηση, γνωστή ως Mint Sandstorm ή APT42, έθεσε σε κίνδυνο πολλούς υπαλλήλους της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, κλέβοντας τους κωδικούς τους. Η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας προειδοποίησε ότι οι χάκερ συνεχίζουν να στοχεύουν το προσωπικό της προεκλογικής εκστρατείας. Εάν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης και πρόστιμα.Το κατηγορητήριο του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρει ότι οι διαρροείς ήταν τρεις Ιρανοί χάκερ που συνεργάζονταν με την ιρανική παραστρατιωτική δύναμη Basij, των οποίων τα εθελοντικά μέλη βοηθούν το καθεστώς να επιβάλει τους αυστηρούς του κανόνες και να ασκήσει επιρροή. Οι προσπάθειες επικοινωνίας με τους χάκερ που προσδιορίζονται ονομαστικά στο κατηγορητήριο μέσω email και μηνύματος κειμένου ήταν ανεπιτυχείς.

