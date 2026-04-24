Λίβανος και Ισραήλ ευχαρίστησαν τον Τραμπ για την «ιστορική» στιγμή

Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, ευχαρίστησε τον Τραμπ για μια ημέρα που, όπως είπε, ήταν κάτι που προετοιμαζόταν εδώ και δεκαετίες

Ισραήλ - Λίβανος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετείχε στον νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (ώρα Ουάσιγκτον) πως παρατείνεται η κατάπαυση του πυρός για «τρεις εβδομάδες», ενώ έκανε λόγο για μια «πολύ καλή πιθανότητα» να υπογραφτεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο πλευρών εντός του 2026.

Μιλώντας δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, είπε ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος «ποτέ δεν ήταν πιο κοντά ο ένας στον άλλον από όσο σήμερα».

Ο Λάιτερ ευχαρίστησε τον Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για μια ημέρα που, όπως είπε, ήταν κάτι που προετοιμαζόταν εδώ και δεκαετίες.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη. Ας ελπίσουμε ότι θα την πετύχουμε το συντομότερο δυνατό», πρόεθεσε.

Η πρέσβειρα του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμάντεχ Μοαβάντ, ευχαρίστησε τον Τραμπ που προήδρευσε «αυτής της ιστορικής στιγμής».

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι με τη βοήθειά σας, με την υποστήριξή σας, μπορούμε να κάνουμε τον Λίβανο ξανά σπουδαίο».

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
