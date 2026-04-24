Παράταση εκεχειρίας για τρεις εβδομάδες στον Λίβανο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετείχε στον νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (τοπική ώρα) πως παρατείνεται η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο πλευρές -η ισχύς της οποίας επρόκειτο να εκπνεύσει μεθαύριο Κυριακή- για «τρεις εβδομάδες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ των ισραηλινών και λιβανέζικων αντιπροσωπειών «πήγε πολύ καλά», προσθέτοντας ότι η εκεχειρία στον Λίβανο θα παραταθεί κατά τρεις εβδομάδες.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ μίλησε για «πολύ καλή πιθανότητα» να υπογραφτεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου εντός του 2026, ενώ γνωστοποίησε επίσης πως αναμένει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο σύντομα.

«Ανυπομονώ στο εγγύς μέλλον να φιλοξενήσω τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου, και τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ήταν μεγάλη τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την πολύ ιστορική συνάντηση!», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών τέθηκε αρχικά σε ισχύ στις 16 Απριλίου και επρόκειτο να διαρκέσει για 10 ημέρες, μειώνοντας τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ενώ το Ιράν είχε θέσει το θέμα ως βασική προϋπόθεση για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν καθυστερήσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στον νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ σε επίπεδο πρεσβευτών, ενώ οι διαπραγματεύσεις οι οποίες αρχικά είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, διεξήχθησαν στον Λευκό Οίκο.

Ο Λίβανος ζήτησε κατά τη διάρκεια της συνάντησης «την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία περιλαμβάνει την παύση της καταστροφής κατοικιών και (την παύση) των επιθέσεων κατά αμάχων, χώρων λατρείας, δημοσιογράφων, ιατρικού και εκπαιδευτικού προσωπικού».

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν δήλωσε νωρίτερα ότι «ελπίζει να μπορέσει να μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ και να τον ενημερώσει για την αλήθεια για το τι συμβαίνει στον Λίβανο», και σημείωσε ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να έχει μια επαφή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι δύο χώρες, που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, είχαν διεξάγει μια συνάντηση στις 14 Απριλίου, επίσης στην Ουάσινγκτον, και ήταν η πρώτη από το 1993, σε μια προσπάθεια να μπει τέλος στον πόλεμο στον οποίο σύρθηκε ο Λίβανος στις 2 Μαρτίου μετά τα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στη συνέχεια επέβαλαν δεκαήμερη εκεχειρία σε αυτήν τη σύγκρουση, κατά την οποία περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπίστηκαν από την πλευρά του Λιβάνου.

Εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο, στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και οι πρέσβεις στις ΗΠΑ του Ισραήλ, Γεχιέλ Λάιτερ και του Λιβάνου, Νάντα Χαμάντι Μοουάντ, όπως και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Αΐσα.

Ο Λίβανος όρισε τον έμπειρο διπλωμάτη Σιμόν Καράμ επικεφαλής της αντιπροσωπείας του για τις διαπραγματεύσεις αυτές.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ «δεν έχει σοβαρές διαφωνίες» με τον Λίβανο. «Υπάρχει ένα μόνο εμπόδιο στην ειρήνη και στην εξομάλυνση μεταξύ των δύο χωρών, και αυτό είναι η Χεζμπολάχ», δήλωσε, καλώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να εργαστούν «μαζί κατά του τρομοκρατικού κράτους που οικοδόμησε η Χεζμπολάχ στο έδαφός σας».

Πηγή: skai.gr

