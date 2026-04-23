Τραμπ: Μπορώ να κλείσω συμφωνία με το Ιράν ακόμη και τώρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταλήξουν άμεσα σε συμφωνία με το Ιράν, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί μια «διαρκή» συμφωνία. Όπως ανέφερε, υπάρχουν επαφές με την Τεχεράνη, αλλά η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας χαρακτηρίζεται από «αναταραχή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «πλήρη έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι θα ανοίξει όταν το Ιράν προχωρήσει σε συμφωνία «ή συμβεί κάτι άλλο». Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «δεν θα έκανα χρήση πυρηνικών στο Ιράν».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί να διεξάγει κανονικά εμπορικές δραστηριότητες λόγω του αποκλεισμού, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να έχει ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητές του κατά τη διάρκεια πρόσφατης δίμηνης παύσης επιχειρήσεων. «Θα το αντιμετωπίσουμε», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περίπου το 75% των στόχων τους στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Τέλος, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να περιμένουν να πληρώνουν υψηλότερες τιμές στη βενζίνη «για λίγο καιρό».

Πηγή: skai.gr

