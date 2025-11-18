Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Cambridge Dictionary ανακοίνωσε ότι η λέξη της χρονιάς για το 2025 είναι ο όρος «parasocial» (παρακοινωνικός). Σύμφωνα με το λεξικό, ο όρος περιγράφει τη σύνδεση που νιώθει κάποιος με ένα διάσημο πρόσωπο το οποίο δεν γνωρίζει προσωπικά. Πρόκειται για μια μονομερή σχέση, της οποίας η άνοδος, όπως σημειώνουν οι ψυχολόγοι, έχει επαναπροσδιορίσει τις έννοιες του θαυμασμού και της διασημότητας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αρραβώνας της ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ με τον αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι νωρίτερα φέτος, ο οποίος προκάλεσε μια ισχυρή, σχεδόν προσωπική, συναισθηματική αντίδραση από πολλούς θαυμαστές παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν έχουν συναντήσει ποτέ το ζευγάρι.

Η τάση αυτή επεκτείνεται και σε άλλους τομείς της σύγχρονης ζωής. Όπως επισημάνθηκε, influencers αλλά και chatbots τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν πλέον μέρος του ίδιου φαινομένου, καθώς οι χρήστες αναπτύσσουν αντίστοιχες παρακοινωνικές σχέσεις.

Ο Κόλιν Μάκιντος, επικεφαλής του Cambridge Dictionary, δήλωσε: «Η λέξη "parasocial" συλλαμβάνει το πνεύμα της εποχής του 2025. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς εξελίσσεται η γλώσσα».

Όπως εξήγησε, αυτό που κάποτε ήταν ένας εξειδικευμένος ακαδημαϊκός όρος, έχει πλέον περάσει στην καθημερινή χρήση. «Εκατομμύρια άνθρωποι εμπλέκονται σε παρακοινωνικές σχέσεις. Πολλοί περισσότεροι απλώς γοητεύονται από την άνοδό τους. Τα δεδομένα το αντικατοπτρίζουν αυτό, με τον ιστότοπο του Cambridge Dictionary να καταγράφει τεράστιες αυξήσεις στις αναζητήσεις για τον όρο».

Όπως πρόσθεσε: «Η γλώσσα γύρω από τα παρακοινωνικά φαινόμενα εξελίσσεται γρήγορα, καθώς η τεχνολογία, η κοινωνία και ο πολιτισμός αλλάζουν και μεταλλάσσονται».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «parasocial» δεν είναι καινούργιος. Χρονολογείται από το 1956, όταν δύο κοινωνιολόγοι του Πανεπιστημίου του Σικάγο παρατήρησαν ότι οι τηλεθεατές ανέπτυσσαν παρακοινωνικές σχέσεις με προσωπικότητες της μικρής οθόνης, οι οποίες έμοιαζαν με τις σχέσεις που είχαν με την πραγματική οικογένεια και τους φίλους τους.

Πηγή: skai.gr

