Τι λείπει στη Γερμανία και δεν συζητήθηκε

Μετανάστευση, οικονομία (γενικώς), πόλεμος. Ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν, συνθηματολογικά τουλάχιστον, σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Πολλά σημαντικά όμως δεν θίχτηκαν καθόλου, όπως λίγο μελαγχολικά σχολίασε η εφημερίδα taz.

Παράδειγμα 1. Κάθε μέρα σχεδόν μια γυναίκα δολοφονείται στη Γερμανία, το 70% αυτών μέσα στους τέσσερις τοίχους των σπιτιών τους. Κορίτσια και γυναίκες γίνονται θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η θέση των γυναικών δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, η ανεργία τις πλήττει περισσότερο, οι μισθολογικές διαφορές συντηρούνται.

Παράδειγμα 2. Πολλά σχολεία στη Γερμανία είναι σε άθλια κατάσταση. Λείπουν εργαστήρια, χώροι σεμιναρίων και άλλες υποδομές. Λείπουν επίσης 300.000 θέσεις σε παιδικούς σταθμούς.

Παράδειγμα 3. Λείπουν περίπου μισό εκατομμύριο κατοικίες στη χώρα με λογικό ενοίκιο για εργαζόμενους ανθρώπους. Ο χώρος ελέγχεται σχεδόν μονοπωλιακά από μεγάλες εταιρείες και με εξαίρεση ίσως την Die Linke κανείς δεν έδειξε να έχει το θάρρος να τα βάλει μαζί τους.

Παράδειγμα 4. Το 2024 ο αριθμός των πτωχεύσεων επιχειρήσεων ανέβηκε κατά 17% και το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 0,2%.

Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ παραπονέθηκε νωρίτερα, ότι επί έξι εβδομάδες έγινε ένας μονοθεματικός διάλογος, αλλά ούτε το δικό του κόμμα μπόρεσε να ξεφύγει από αυτό τον πειρασμό. Ήταν επίσης κραυγαλέα η διαφορά στοχοπροσήλωσης του ιδίου, που στο τέλος θυμήθηκε το κλίμα, από την πολεμική θεματολογία, στην οποία επέλεξε να επικεντρώσει το λόγο της η Αναλένα Μπέρμποκ.

