Ανοιχτή υπό όρους η Μπέρμποκ για συνεργασία με την CDU

H υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ και κορυφαίο στέλεχος των Πρασίνων δεν απέκλεισε πιθανές συνομιλίες με τη Χριστιανική Ενωση για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας, παρά τις όποιες επιφυλάξεις της, Πρόκειται για στάση ελαφρώς διαφορετική από εκείνη του υποψήφιου καγκελάριου των Πρασίνων, Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος έχει δείξει προτίμηση για έναν συνασπισμό με αριστερή κατεύθυνση,

«Όλοι οι δημοκράτες πρέπει να μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους», είπε η Μπέρμποκ στο περιθώριο μιας προεκλογικής εκδήλωσης. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να έρθει «η ώρα των εξτρεμιστών». Ωστόσο, επέκρινε τους Χριστιανοδημοκράτες ότι δεν βλέπουν μπροστά. «Η αξίωσή μας ως Πράσινοι είναι να διαμορφώσουμε το μέλλον και όχι να κάνουμε τώρα ένα βήμα πίσω, κάτι το οποίο προφανώς η CDU/CSU είχε κατά νου, όταν συνέταξε το προεκλογικό της πρόγραμμα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.