Η εκλεγμένη πρόεδρος της Κόστα Ρίκα λογαριάζει στον πρόεδρο του Σαλβαδόρ στην εκστρατεία της κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Η Λάουρα Φερνάντες, πλέον εκλεγμένη πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα, δήλωσε χθες Δευτέρα, την επομένη της καθαρής εκλογικής της νίκης, πως λογαριάζει στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, τον Ναγίμπ Μπουκέλε, για να εφαρμόσει επιτυχώς τη στρατηγική που εξαγγέλλει για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο κ. Μπουκέλε, τον οποίο επαινούν άλλες κυβερνήσεις της δεξιάς στη Λατινική Αμερική για τον «πόλεμο» τον οποίο εξαπέλυσε εναντίον των συμμοριών στο Σαλβαδόρ, παρείχε ήδη συμβουλές στην κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Ροδρίγο Τσάβες, ιδίως όσον αφορά την ανέγερση φυλακής υψίστης ασφαλείας, κατ’ εικόνα του λεγόμενου «κέντρου εγκλεισμού της τρομοκρατίας» (CECOT) του.

Η κ. Φερνάντες, που επικράτησε με άνεση προχθές στον πρώτο γύρο των εκλογών στην Κόστα Ρίκα, κυρίως χάρη στην υπόσχεσή της να καταπολεμήσει τα βίαια εγκλήματα, επιβεβαίωσε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως μίλησε τηλεφωνικά ήδη το βράδυ προχθές Κυριακή με τον κ. Μπουκέλε.

Ο σαλβαδοριανός πρόεδρος «επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συνεχίσει μας βοηθά και να συνεργαστεί μαζί μας ώστε η χώρα να ολοκληρώσει το έργο αυτό (σ.σ. την ανέγερση της νέας φυλακής) και πολλά άλλα, στα οποία το Σαλβαδόρ θα αποτελέσει υπόδειγμα», είπε.

Η επίθεση που εξαπέλυσε ο κ. Μπουκέλε βασίστηκε στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που ανανεώνεται αδιαλείπτως από το 2022, και μαζικές συλλήψεις χωρίς εντάλματα της δικαιοσύνης· η πολιτική που εφάρμοσε ουσιαστικά εξάλειψε τη βία των συμμοριών στο Σαλβαδόρ, που χαρακτηριζόταν άλλοτε η χώρα της κεντρικής Αμερικής που σπαρασσόταν περισσότερο από τη βία. Ωστόσο, μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν πως η πολιτική του αμαυρώνεται από σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Πρέπει να κόψουμε τη σύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος (...) με τον έξω κόσμο» και γι’ αυτό τον λόγο «πρέπει να γίνει πραγματικότητα» η νέα φυλακή, είπε η κ. Φερνάντες, πρώην υπουργός του προέδρου Τσάβες.

Το νέο κέντρο κράτησης, δυναμικότητας 5.000 θέσεων, το κόστος ανέγερσης του οποίου εκτιμάται πως θα ανέλθει σε 35 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, θα υποδέχεται αυτούς που θεωρούνται οι πιο επικίνδυνοι κακοποιοί στη χώρα.

Η Κόστα Ρίκα, χώρα η οποία για δεκαετίες θεωρείτο από τις πιο ασφαλείς χώρες σε όλη την ήπειρο, μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε κέντρο μεταφοράς ναρκωτικών στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, κατά τον διευθυντή του οργανισμού δικαστικών ερευνών Μάικλ Σότο.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών ταυτόχρονα έφθασε σε ιστορικό υψηλό, στις 17 ανά 100.000 κατοίκους, επί των ημερών της κυβέρνησης Τσάβες—ή αλλιώς στον μέσο όρο των κρατών της κεντρικής Αμερικής.

