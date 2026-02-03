Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ συναντήθηκε χθες Δευτέρα στο Καράκας με τη νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, για πρώτη φορά, ακριβώς έναν μήνα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο σε πολύνεκρη επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Επικοινωνίας.

Η πρόεδρος Ροντρίγκεζ «συναντήθηκε με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ Λόρα Ντόγκου» στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες «στο πλαίσιο της ατζέντας συνεργασίας της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ», ανέφερε το υπουργείο.

#NotiMippCI 📰🗞| Presidenta (E) de Venezuela Delcy Rodríguez, recibe a la Encargada de Negocios de los Estados Unidos



En horas de la tarde de este lunes 2 de febrero, la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, se reunió con la… pic.twitter.com/7LsdOLmAAf — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) February 2, 2026

«Μετάβαση»

Η νέα επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, Λόρα Ντόγκου ανέφερε μέσω X ότι συζήτησε με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ για τη «μετάβαση».

«Συνάντησα τη Ντέλσι Ροντρίγκεζ και τον Χόρχε Ροντρίγκεζ (σ.σ. αδελφό της προέδρου και πρόεδρο της Βουλής) για να επαναλάβω τις τρεις φάσεις που πρότεινε ο υπουργός (σ.σ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο) Ρούμπιο για τη Βενεζουέλα: σταθεροποίηση, οικονομική ανάκαμψη και συμφιλίωση, και μετάβαση».

Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición - LFD pic.twitter.com/QoMbqgOf8S — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 2, 2026

Παράλληλα, η Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανακοίνωσε ότι ονόμασε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Φέλιξ Πλασένσια νέο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο στάδιο της προοδευτικής αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων του Καράκας με την Ουάσιγκτον, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2019.

Πηγή: skai.gr

