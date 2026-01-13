Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον αρνήθηκαν την Τρίτη να καταθέσουν σε μια έρευνα του Κογκρέσου υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων για τον αποθανόντα Τζέφρι Έπσταϊν, λέγοντας ότι πρόκειται για μια κομματική ενέργεια, σημειώνει το Reuters.

«Κάθε άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει πότε έχει δει ή έχει υποφέρει αρκετά και είναι έτοιμος να αγωνιστεί για αυτή τη χώρα, τις αρχές της και τον λαό της, ανεξάρτητα από τις συνέπειες», έγραψαν οι Κλίντον σε επιστολή προς τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τζέιμς Κόμερ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Για εμάς, αυτή η στιγμή έχει έρθει».

Ο Κόμερ απείλησε να καταδικάσει τους Κλίντον για περιφρόνηση του Κογκρέσου αν δεν εμφανιστούν ενώπιον της επιτροπής, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις.

Στην επιστολή που μοιράστηκε η Χίλαρι Κλίντον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Κλίντον ανέφεραν ότι προσπάθησαν να παράσχουν τις «λίγες πληροφορίες» που είχαν για να βοηθήσουν στην έρευνα και κατηγόρησαν τον Κόμερ ότι αποσπά την προσοχή από τις αποτυχίες της κυβέρνησης Τραμπ.

«Το κάναμε αυτό επειδή τα εγκλήματα του Έπσταϊν ήταν φρικτά. Εάν η κυβέρνηση δεν έκανε ό,τι μπορούσε για να διερευνήσει και να διώξει αυτά τα εγκλήματα, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό θα έπρεπε να είναι το επίκεντρο της δουλειάς σας... Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι το κάνετε», έγραψαν.

«Δεν υπάρχει καμία εύλογη εξήγηση για αυτό που κάνετε εκτός από την κομματική πολιτική», ανέφεραν και πρόσθεσαν ότι αναμένουν από τον Κόμερ να δώσει εντολή στην επιτροπή να τους καταδικάσει για περιφρόνηση.

Πηγή: skai.gr

