Ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ - Ρωσίας: Ελεύθερη η Ρώσο-αμερικανίδα μπαλαρίνα Ξένια Καρελίνα (φωτογραφίες)

Εξέτιε ποινή φυλάκισης 12 ετών στη Ρωσία - Είχε κριθεί ένοχη για προδοσία επειδή δώρισε χρήματα σε φιλανθρωπικό ίδρυμα που παρέχει ανθρωπιστική υποστήριξη στην Ουκρανία 

Ksenia Karelina

Ελεύθερη αφέθηκε η Ρωσο-αμερικανίδα Ξένια Καρελίνα στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. Η ερασιτέχνης μπαλαρίνα, κάτοικος του Λος Άντζελες, βρισκόταν στη φυλακή στη Ρωσία για περισσότερο από ένα χρόνο, αφού συνελήφθη στην πόλη Γεκατερινμπούργκ στις Aρχές του 2024.

Κρίθηκε ένοχη για προδοσία επειδή δώρισε χρήματα σε φιλανθρωπικό ίδρυμα με έδρα τις ΗΠΑ που παρέχει ανθρωπιστική υποστήριξη στην Ουκρανία και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια, όπως μεταδίδει το BBC.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ φέρεται να απελευθέρωσαν τον Άρθουρ Πετρόφ, έναν Γερμανό-Ρώσο υπήκοο που συνελήφθη στην Κύπρο το 2023. Κατηγορήθηκε ότι εξήγαγε παράνομα μικροηλεκτρονικά στη Ρωσία για κατασκευαστές που συνεργάζονταν με τον ρωσικό στρατό.

Ksenia Khavana

Η ανταλλαγή κρατουμένων έγινε στο Άμπου Ντάμπι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι η Ξένια Καρελίνα βρισκόταν «σε ένα αεροπλάνο που επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες». Πρόσθεσε ότι είχε «άδικα τεθεί υπό κράτηση από τη Ρωσία για πάνω από ένα χρόνο» ενώ σημείωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε την απελευθέρωσή της και ότι «θα συνεχίσει να εργάζεται για την απελευθέρωση ΟΛΩΝ των Αμερικανών.»

Ksenia Karelina

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ήταν παρών στην ανταλλαγή, ανέφερε η Wall Street Journal. Είναι η δεύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ σε λιγότερο από δύο μήνες. Τον Φεβρουάριο, ο Ρώσος υπήκοος Αλεξάντρ Βίνικ - ο οποίος είχε φυλακιστεί σε φυλακή στις ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος - αφέθηκε ελεύθερος με αντάλλαγμα την απελευθέρωση του Αμερικανού δασκάλου Μαρκ Φόγκελ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρωσία ΗΠΑ Μόσχα Ουάσινγκτον
