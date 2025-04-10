Ελεύθερη αφέθηκε η Ρωσο-αμερικανίδα Ξένια Καρελίνα στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. Η ερασιτέχνης μπαλαρίνα, κάτοικος του Λος Άντζελες, βρισκόταν στη φυλακή στη Ρωσία για περισσότερο από ένα χρόνο, αφού συνελήφθη στην πόλη Γεκατερινμπούργκ στις Aρχές του 2024.

Κρίθηκε ένοχη για προδοσία επειδή δώρισε χρήματα σε φιλανθρωπικό ίδρυμα με έδρα τις ΗΠΑ που παρέχει ανθρωπιστική υποστήριξη στην Ουκρανία και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια, όπως μεταδίδει το BBC.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ φέρεται να απελευθέρωσαν τον Άρθουρ Πετρόφ, έναν Γερμανό-Ρώσο υπήκοο που συνελήφθη στην Κύπρο το 2023. Κατηγορήθηκε ότι εξήγαγε παράνομα μικροηλεκτρονικά στη Ρωσία για κατασκευαστές που συνεργάζονταν με τον ρωσικό στρατό.

Η ανταλλαγή κρατουμένων έγινε στο Άμπου Ντάμπι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι η Ξένια Καρελίνα βρισκόταν «σε ένα αεροπλάνο που επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες». Πρόσθεσε ότι είχε «άδικα τεθεί υπό κράτηση από τη Ρωσία για πάνω από ένα χρόνο» ενώ σημείωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε την απελευθέρωσή της και ότι «θα συνεχίσει να εργάζεται για την απελευθέρωση ΟΛΩΝ των Αμερικανών.»

American Ksenia Karelina is on a plane back home to the United States.



She was wrongfully detained by Russia for over a year and President Trump secured her release. @POTUS will continue to work for the release of ALL Americans. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 10, 2025

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ήταν παρών στην ανταλλαγή, ανέφερε η Wall Street Journal. Είναι η δεύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ σε λιγότερο από δύο μήνες. Τον Φεβρουάριο, ο Ρώσος υπήκοος Αλεξάντρ Βίνικ - ο οποίος είχε φυλακιστεί σε φυλακή στις ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος - αφέθηκε ελεύθερος με αντάλλαγμα την απελευθέρωση του Αμερικανού δασκάλου Μαρκ Φόγκελ.

