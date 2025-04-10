Ψεύτικα καλλυντικά, μαξιλάρια μασάζ και ερωτικά βοηθήματα ως αυτοσχέδια εκρηκτικά, ένας Ρώσος γνωστός με το ψευδώνυμο «πολεμιστής» και η κωδική λέξη «Μαρία». Αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα στοιχεία ενός σχεδίου δολιοφθοράς από τη Ρωσία που οδήγησε τον περασμένο καλοκαίρι στην πυροδότηση τριών δεμάτων σε αποθήκες ταχυμεταφορών στη Βρετανία, τη Γερμανία και την Πολωνία όπως αποκαλύπτει το Reuters.

Τα μαξιλάρια, συσκευασμένα στα δέματα με τα καλλυντικά και τα ερωτικά βοηθήματα, περιείχαν κρυμμένους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς από ένα κοκτέιλ χημικών ουσιών που περιελάμβανε ένα πολύ αντιδραστικό μαγνήσιο, σύμφωνα με ένα άτομο που είναι εξοικειωμένο με την υπόθεση.

Οι χημικές ουσίες αναφλέχτηκαν από πυροκροτητές που είχαν σχεδιαστεί από φτηνά κινεζικά ηλεκτρονικά gadget με το αποτέλεσμα να ενισχύεται από τους σωλήνες που έμοιαζαν με καλλυντικά αλλά στην πραγματικότητα περιείχαν ένα τζελ από εύφλεκτες ενώσεις συμπεριλαμβανομένου του νιτρομεθανίου, σύμφωνα με την πηγή.

«Η διαδικασία σε αυτή την υπόθεση αφορά εγκληματικές δραστηριότητες που εμπνέονται από τη ρωσική GRU», είπε αυτό το πρόσωπο, αναφερόμενο στην ξένη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Μόσχας.

Οι αρχηγοί ασφαλείας της Ευρώπης δημοσιοποίησαν τον περασμένο Οκτώβριο τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τα δέματα, περιγράφοντάς τις ως μέρος ενός «υβριδικού πολέμου» που διεξάγεται από τη Ρωσία για να αποσταθεροποιήσει τη λειτουργία των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία και περιλαμβάνει τακτικές όπως εμπρησμό και κυβερνοεπιθέσεις.

«Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτές οι επιθέσεις εντάθηκαν, έγιναν πιο συχνές, πιο δυναμικές», δήλωσε ο Nicu Popescu, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας μέχρι τις αρχές του περασμένου έτους και τώρα διακεκριμένος συνεργάτης στον τομέα της πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

«Φυσικά, αυτό ενέχει κίνδυνο για τους ανθρώπους, για τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση» πρόσθεσε.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την κατηγορία ότι η Ρωσία έχει ρόλο στις πυρκαγιές. «Δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτό», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ. «Δεν αποκλείουμε ότι πρόκειται απλώς για ψευδείς ειδήσεις ή για εκδήλωση τυφλής ρωσοφοβίας». Τους χαρακτήρισε εντελώς «αβάσιμους».

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις 19, 20 και 21 Ιουλίου στη βρετανική πόλη Μπέρμιγχαμ, στη Λειψία στη Γερμανία και κοντά στην πολωνική πρωτεύουσα Βαρσοβία.

Δύο αξιωματούχοι ασφαλείας της ΕΕ που γνώριζαν για τις επιθέσεις ανέφεραν ότι οι Ρώσοι χειριστές συχνά στρατολογούν ντόπιους εγκληματίες για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους δίνοντάς τους βασικές οδηγίες μέσω Telegram και πληρώνοντας κάθε πράκτορα έως και μερικές χιλιάδες ευρώ ανά δουλειά.

Ο πολεμιστής, η Μαίρη και το τέταρτο δέμα

Το γραφείο της εθνικής εισαγγελίας της Πολωνίας είπε στο Reuters ότι οι ανακριτές κατέσχεσαν επίσης ένα τέταρτο δέμα που απέτυχε να εκραγεί σε αποθήκη της Βαρσοβίας, επιτρέποντάς τους να εξετάσουν το περιεχόμενο.

Οι Πολωνοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι ένας Ουκρανός ονόματι Vladyslav D, ο οποίος ζούσε στη νότια Πολωνία, έπαιξε βασικό ρόλο για την πορεία των δεμάτων μέσα στην Ευρώπη ενεργώντας σύμφωνα με οδηγίες που έλαβε στο Telegram από έναν χειριστή της GRU, τον οποίο γνώριζε με το ψευδώνυμο «Πολεμιστής», σύμφωνα με την πηγή που έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες στο Reuters.

Η πολωνική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη δημόσια αποκάλυψη των επωνύμων των ατόμων που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις. Ωστόσο, το πλήρες όνομα του υπόπτου - Vladyslav Derkavets - αποκαλύφθηκε δημόσια σε μια σχετική δικαστική υπόθεση στη Βοσνία.

Στις 18 Ιουλίου, ο Vladyslav οδήγησε ένα Opel Astra από το σπίτι του στο Κατοβίτσε πέρα ​​από τα σύνορα στην πόλη Κάουνας της Λιθουανίας, όπου συγκέντρωσε περισσότερα από δώδεκα αντικείμενα από το πορτμπαγκάζ ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου, σύμφωνα με το πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην υπόθεση της πολωνικής εισαγγελίας.

Ο 27χρονος οδήγησε στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Βίλνιους, όπου έλαβε τέσσερα πακέτα, το καθένα με ένα μαξιλάρι συν μερικά από τα καλλυντικά σωληνάρια και τα σεξουαλικά παιχνίδια. Πριν τα σφραγίσει, πάτησε δύο κουμπιά για να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς εκρήξεων εκ των προτέρων, σύμφωνα με την πηγή που είπε ότι τα gadget ήταν τύπου που επέτρεπαν στους χρήστες να ορίσουν χρόνους ενεργοποίησης από μερικά δευτερόλεπτα έως μήνες μπροστά.

Στις 19 Ιουλίου, παρέδωσε τα δέματα σε έναν άνδρα σε ένα πάρκο στο Βίλνιους που χρησιμοποίησε την κωδική λέξη «Μαίρη», είπε το άτομο.

Ο Vladyslav συνελήφθη στην Πολωνία στις αρχές Αυγούστου και κατηγορήθηκε για τρομοκρατικές ενέργειες για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Τον Ιανουάριο, δικαστήριο της Βαρσοβίας παρέτεινε την κράτησή του μέχρι τον Μάιο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται

Η εθνική εισαγγελία είπε στο Reuters ότι ο ύποπτος αρνήθηκε και τις δύο κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για ξένη υπηρεσία πληροφοριών, και παρείχε «εκτενείς εξηγήσεις» για τις ενέργειές του, τις οποίες το γραφείο είπε ότι δεν ήταν σε θέση να αποκαλύψει λόγω του απορρήτου της έρευνας.

Όταν ανακρίθηκε μετά τη σύλληψή του, ο Vladyslav είπε στους ανακριτές ότι είχε συστηθεί στον Warrior από έναν φίλο του και ότι επικοινωνούσαν μόνο μέσω Telegram, είπε η πηγή που γνωρίζει την έρευνα.

Οι Πολωνοί εισαγγελείς κατηγορούν έναν άλλο άνδρα, τον 44χρονο Alexander B, ότι ήταν μέλος του ίδιου πολωνικού πυρήνα με τον Vladyslav. Εκείνος φαίνεται πως προετοίμαζε το έδαφος με στόχο εμπορικά αεροπλάνα που είχαν προορισμό τη Βόρεια Αμερική, οργανώνοντας πακέτα με αθλητικά παπούτσια και ρούχα που θα σταλούν από τη Βαρσοβία στην Ουάσιγκτον και την Οτάβα είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για όσα του καταλόγιζαν.

