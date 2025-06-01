Ένας πόλεμος απρόβλεπτης εμβέλειας

Η στροφή Μερτς σε ό,τι αφορά την παροχή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία και η βεβαιότητά του ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει για καιρό εντείνουν το κλίμα «προπολεμικής επιφυλακής» στη Γερμανία.

Στις 27 Φεβρουαρίου του 2022, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ο τότε καγκελάριος Όλαφ Σολτς έκανε μια ομιλία, που εξασφάλισε την αποτύπωσή της στα βιβλία της Ιστορίας κάτω από το λήμμα «Zeitenwende».

Αλλαγή εποχής για τη Γερμανία, που αποφάσιζε να εγκαταλείψει τις χαμηλές πτήσεις στις στρατιωτικές της δαπάνες και να «πετάξει» σε άλλο επίπεδο. Δυόμιση χρόνια μετά ο διάδοχος του Σολτς, Φρίντριχ Μερτς, δείχνει αγχωμένος να εξασφαλίσει το δικό του χώρο στα βιβλία του μέλλοντος, χρησιμοποιώντας από τις πρώτες κιόλας μέρες της θητείας του φράσεις που μέχρι πρότινος δεν θα τολμούσε να ξεστομίσει κανένας Γερμανός πολιτικός.

Ο ισχυρότερος στην Ευρώπη

Η Γερμανία λοιπόν αποφάσισε να αναρριχηθεί στο πιο υψηλό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα θέματα της άμυνας. Στόχος του κυρίου Μερτς «ο πιο ισχυρός συμβατικός στρατός της Ευρώπης». Την εβδομάδα που πέρασε ο 20 ημερών καγκελάριος έδωσε το έναυσμα για την εγκατάσταση μιας μεραρχίας τεθωρακισμένων στη Λιθουανία, σε απόσταση αναπνοής από τη Ρωσία, πέρασε ένα διήμερο στη Φινλανδία, τη χώρα που εσχάτως εγκατέλειψε το μοντέλο που οι ίδιοι οι Φινλανδοί δεν ήθελαν να αποκαλείται έτσι, δηλαδή «φινλανδοποίηση», για να ενταχθούν στους κόλπους του ΝΑΤΟ.

Αν αυτά δεν ήταν από μόνα τους αρκετά για να ενοχλήσουν τον απρόβλεπτο Πούτιν, το επιστέγασμα ήρθε με τη ρητή δήλωση ότι η Γερμανία δεν θεωρεί πλέον ότι υπάρχει κανένας περιορισμός στο θέμα της εμβέλειας των πυραύλων, με τους οποίους είναι διατεθειμένη να τροφοδοτήσει την Ουκρανία. Ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στους πυραύλους Taurus, που ζητά εδώ και χρόνια ο Ζελένσκι αλλά αρνιόταν να του παρέχει ο Όλαφ Σολτς, γνωρίζοντας πως για τη Μόσχα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα είδος κήρυξης πολέμου.

Πλήγματα και σε ρωσικό έδαφος

Ο Μερτς επανέλαβε αρκετές φορές τις προηγούμενες μέρες ότι το Κίεβο «θα πρέπει να είναι σε θέση να αμυνθεί, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους που είναι και μέσα στο ρωσικό έδαφος». Σημαντική λεπτομέρεια. Οι Taurus για τους οποίους γίνεται όλη η συζήτηση και τους οποίους ζήτησε ξανά ο Ζελένσκι την Τετάρτη στο Βερολίνο, με βεληνεκές πάνω από 500 χιλιόμετρα θεωρητικά μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Μόσχα. Ακούγεται ως σενάριο επεισοδίου σε σίριαλ τρόμου.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Μερτς θεωρεί ότι πράγματι έχουμε να δούμε αρκετά επεισόδια ακόμα. Προέβλεψε ότι αυτός ο πόλεμος θα κρατήσει για καιρό. Παράλληλα η γερμανική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία δείχνει να έχει ασπαστεί θεωρίες ότι μέχρι το 2029/30 η Ρωσία θα επιτεθεί σε κάποια γειτονική της χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτές σίγουρα δεν είναι απόψεις που διακινεί ελαφρόκαρδα, όποιος αναζητεί τρόπους για να επέλθει ειρήνη στην κατακρεουργημένη Ουκρανία.

Θα θορυβηθεί ο Πούτιν;

Ο Μερτς δείχνει να πιστεύει ότι μπορεί να θορυβήσει τον Πούτιν με δηλώσεις ισχύος και αποφασιστικότητας, επικαλούμενος πάντα και τον «Συνασπισμό των προθύμων». Αυτή η τακτική πάντως δείχνει να εκλαμβάνεται από τον Ρώσο ηγεμόνα περισσότερο ως πρόσκληση για να απαντήσει με την επόμενη πρόκληση.

Έτσι οι δηλώσεις του καγκελάριου, που χτίζει εικόνα «χαλκέντερου» προκάλεσαν όχι μόνο την αντίδραση του Κρεμλίνου, που τον αποκάλεσε «πολεμοχαρή», αλλά και αρκετών στελεχών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που άφησαν να εννοηθεί ότι δεν υπήρξε καμιά προσυνεννόηση, πριν εκφράσει δημοσίως την απόφασή του να... πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα. Η καλλιέργεια ευρύτερα ενός πολεμικού κλίματος από την ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατίας είναι κάτι που δείχνει να ενοχλεί όμως και βουλευτές του ίδιου του κόμματος. Είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσει κανείς για τριγμούς στη συνοχή της κυβέρνησης. Η ελπίδα είναι να μην είναι και αργά για να αποτραπεί μια τροπή του πολέμου, που μπορεί να καταλήξει ανεξέλεγκτης εμβέλειας.

Πηγή: Deutsche Welle

