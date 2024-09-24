Συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας Ερντογάν με τον καγκελάριο της Γερμανίας Σολτς στη Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκονται οι δύο ηγέτες στο πλαίσιο των εργασιών της 79ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι της Τουρκίας» στην αμερικανική μεγαλούπολη όπου έχει καταλύσει ο πρόεδρος Ερντογάν και σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, στην ατζέντα των δύο ηγετών κυριάρχησαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας, η «αναζωογόνηση της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», και ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι «η Τουρκία και η Γερμανία είναι δύο σύμμαχοι με βαθιά ριζωμένες σχέσεις και δεσμούς», ότι «συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, την αξιοποίηση και την αύξηση των ευκαιριών» και ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη για βήματα που θα ωφελήσουν και τις δύο χώρες».

Χαρακτήρισε εξάλλου «απαραίτητο να αναζωογονηθούν οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ σημείωσε πως «η Τουρκία αναμένει υποστήριξη από τη Γερμανία για την επίλυση το συντομότερο δυνατόν του ζητήματος των θεωρήσεων» εισόδου των Τούρκων πολιτών στις χώρες της ζώνης Σένγκεν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας υποστήριξε επίσης ότι «το Ισραήλ επιδιώκει να διευρύνει τον κύκλο της βίας», «δεν βλέπει κανένα κακό στην παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και «η υποστήριξη των δυτικών χωρών στο Ισραήλ οδήγησε σε πρωτοφανείς σφαγές στη Γάζα κι έκανε το Ισραήλ ακόμη πιο θρασύ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.