Σολτς: Να μην εγκαταλείψουμε την Ουκρανία αλλά είναι νωρίς να συζητήσουμε αποστολή στρατού

«Η Ουκρανία δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί, ο στρατός της πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζεται», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και τόνισε ότι η στήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων πρέπει να χρηματοδοτείται και από τη Γερμανία.

Αυτό το καθήκον απαιτεί μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας στη διαχείριση του δημόσιου χρέους, διευκρίνισε ο κ. Σολτς στο πρωινό μαγκαζίνο των καναλιών ARD και ZDF, τόνισε ωστόσο ότι «είναι πολύ νωρίς» για να συζητήσουμε εάν Γερμανοί στρατιώτες θα πρέπει να συμμετέχουν σε μια πιθανή αποστολή περιφρούρησης της ειρήνης στην Ουκρανία.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Φρίντριχ Μερτς θεωρεί ότι είναι πολύ πρόωρη η συζήτηση για εμπλοκή της Bundeswehr σε μια πιθανή ειρηνευτική προσπάθεια για την Ουκρανία. «Ενδεχομένως να υπάρξουν κάποια στιγμή εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία», δήλωσε ο κ. Μερτς επίσης στο μαγκαζίνο των δύο δημόσιων καναλιών. «Δεδομένων ωστόσο των σημερινών συνθηκών, αυτό το ερώτημα δεν τίθεται», πρόσθεσε ο υποψήφιος της Ένωσης και προειδοποίησε για το ενδεχόμενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «να μην αποδεχτεί πλήρως τη δέσμευση του ΝΑΤΟ για βοήθεια».

Ο υποψήφιος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ κατηγόρησε από την πλευρά του τις ΗΠΑ και την Ρωσία ότι επιδιώκουν να μοιράσουν την Ουκρανία χωρίς διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

«Αυτό που κάνουν είναι ιμπεριαλισμός. Προδοσία και ιμπεριαλισμός», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ στην ίδια εκπομπή και ζήτησε να επανεξεταστεί η δυνατότητα ευρύτερης χρήσης των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Αναφερόμενος στους δασμούς που επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ έκανε λόγο για «επικίνδυνη» πρακτική και επισήμανε ότι ήδη αυξάνεται ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ. «Μπορεί να χάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

