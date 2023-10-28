Ο ΠΟΥ έχασε κάθε επαφή με το προσωπικό του στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δεν είναι πλέον σε θέση να επικοινωνήσει με το προσωπικό του, με υγειονομικές εγκαταστάσεις και με άλλους εταίρους του στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Αυτή η πολιορκία μου προκαλεί σοβαρή ανησυχία για την ασφάλειά τους και τους άμεσους κινδύνους για την υγεία ευάλωτων ασθενών», τόνισε ο Δρ. Τέντρος μέσω X (του πρώην Twitter).

Σε δεύτερη ανάρτησή του, έθεσε το ρητορικό ερώτημα: «Γιατί;».

Νωρίτερα, παλαιστινιακός πάροχος ανακοίνωνε πως όλες οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και η πρόσβαση στο διαδίκτυο διακόπηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας των σφοδρών βομβαρδισμών του ισραηλινού στρατού.

Και η παλαιστινιακή επιτροπή της Ερυθράς Ημισελήνου ανέφερε, επίσης μέσω X, ότι έχασε κάθε επαφή με όλα τα κέντρα επιχειρήσεων και τις ομάδες της στην παραθαλάσσια περιοχή 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, διεμήνυσε χθες ότι ετοιμάζεται να επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα προκειμένου να «αφανίσει» το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. Τις τελευταίες ώρες, ανέφερε πως ήδη τις κλιμάκωσε στη μικρή περιοχή, που έχει αποκλειστεί εντελώς έπειτα από την επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

