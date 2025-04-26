Ισραήλ: Κατάρριψη βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε σήμερα από την Υεμένη καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, ο πύραυλος που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, αναχαιτίστηκε επιτυχώς προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Νωρίτερα είχαν ηχήσει σειρήνες στην Μπεερσέβα και γειτονικές περιοχές στο νότιο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

