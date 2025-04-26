Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Κατάρριψη βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Ο πύραυλος που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, αναχαιτίστηκε επιτυχώς προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο

Drone Ουκρανία

Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε σήμερα από την Υεμένη καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, ο πύραυλος που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, αναχαιτίστηκε επιτυχώς προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Νωρίτερα είχαν ηχήσει σειρήνες στην Μπεερσέβα και γειτονικές περιοχές στο νότιο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι της Υεμένης Ισραήλ IDF
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark